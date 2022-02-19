Giresun'da 1800 rakımlı yaylada "Yeşil Büyüme" zirvesi yapıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesine bağlı 1800 rakımlı Kulakkaya Yaylası'nda, Bahçeşehir Üniversitesinin ev sahipliğinde "Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma" zirvesi düzenlendi.

Bahçeşehir Üniversitesi Global Başkanı Enver Yücel, yayladaki otelde yapılan zirvede gazetecilere, bölgede daha önce "İklim Zirvesi" gerçekleştirildiğini söyledi.

Yücel, zirve için karbon salınımının sıfır olduğu nokta Kulakkaya Yaylası'nın seçildiğini belirterek, faaliyetlerin, tüketmeden, dünyaya zarar vermeden, geleceği yok etmeden yapılmasının önemine işaret etti.

Bunun için de toplumsal bilincin sağlanması gerektiğini dile getiren Yücel, bu etkinlikleri, çocukların daha iyi yaşayabileceği bir dünya olmasıyla ilgili farkındalık yaratmak için yaptıklarını anlattı.

Aynı zamanda bölge turizmi açısından da etkinliğin önemli olduğuna işaret eden Yücel, şu görüşleri dile getirdi:

"Bugün Davos'ta böyle yerleşkelerde ekonomik formlar yapılıyor. Burada da buna benzer etkinliklerin bundan sonra da sürekli yapılabileceğini bu vesile söylemiş oluyorum.

Bütün meselemiz dünyamız. Sadece Türkiye'ye ait bir olgu değil bu. Aynı zamanda küresel sorun bugün iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma. Küresel kalkınma BM'nin amacı. Ben de BM İstanbul UNITER Başkanı olarak, BM'yi de dahil etmek istiyorum, dünyanın çeşitli yerlerindeki etkin sivil toplum örgütleriyle farkındalık oluşturmak adına bu çalışmaları yapıyoruz."

"Dünyada, yeşil dönüşüm önemli bir devlet planı haline geldi"

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise yeşil büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın doğaya zarar vermeden, doğayı koruyarak yapılması gerektiğini söyledi.

Dünyada yeşil dönüşüm ve yeşil büyümenin çok önemli bir devlet planı haline geldiğinin altını çizen Karadeniz, şöyle devam etti:

"Biz de bu zirvede tüm paydaşları, üniversitelerdeki kıymetli akademisyenleri, bu işin uzmanlarını, sivil toplum kuruluşları ve sektörü bir araya getirdik. Ülkemiz adına yeşil bir büyüme nasıl olabilir, bu yeşil büyüme sırasında nitelikli iş gücünün üretilmesi ve yeşil kalkınmada en başta olabilmek için gerekli stratejilerin neler olabileceğini masaya yatırmak üzere bir araya geldik. Kulakkaya Yaylası'nda yapmamızın en önemli amacı da karbon ayak izlerinin sıfır olduğu bir yerde yeşil büyümeyi konuşmak istedik."

Karadeniz, zirve sonunda çalıştay raporu da hazırlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"BM sürdürülebilir hedeflerine atıf yapabilecek şekilde ve ülkemizin yeşil büyümeyle ilgili stratejisine de yön verebilecek her paydaşın görüşünün olduğu bir çalıştay raporu ortaya çıkaracağız. Bu rapor tüm ilgili devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ile paylaşılacak. Bunun arkasından gelecek olduğunu düşündüğümüz en önemli şey, hem AR-GE projeleri hem de farklı etkinliklerle beraber gösterilen sorunlara çözüm üretilecek projelerin geliştirilmesi için temel rapor niteliğini taşıyacak olmasıdır."

Etkinliğe, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, davetliler ve akademisyenler katıldı.