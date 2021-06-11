Girdiği işletmede yakalanan yavru tilki doğaya bırakıldı
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Girdiği işletmede yakalanan yavru tilki doğaya bırakıldı

Girdiği işletmede yakalanan yavru tilki doğaya bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir kent merkezine inen ve Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak sağlık kontrolleri tamamlanan yavru tilki doğal yaşam alanına bırakıldı.

Eskişehir kent merkezine inen ve Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak sağlık kontrolleri tamamlanan yavru tilki doğal yaşam alanına bırakıldı.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların yanı sıra yaban hayatında zor durumda olan veya kent merkezine inen hayvanların da yardımına koşuyor. Son olarak Batıkent Mahallesi'nde bir işletmeye giren yavru tilki, olayın haber verilmesi üzerine Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam ekipleri tarafından yakalandı. Merkezde Tepebaşı Belediyesi veteriner hekimleri tarafından sağlık kontrolleri yapılan yavru tilki, ekipler tarafından Alınca Mahallesi kırsalında doğal yaşam alanına bırakıldı. Yetkililer, vatandaşların yaban hayvanlarına karşı duyarlılık gösterdiğini belirterek, zor durumda olduğu düşünülen yaban ya da sokak hayvanlarının vakit kaybedilmeden bildirilmesi konusunda uyarıda bulundu. - ESKİŞEHİR

Girdiği işletmede yakalanan yavru tilki doğaya bırakıldı
Girdiği işletmede yakalanan yavru tilki doğaya bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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