Gıdada panik yok

İSTANBUL (İHA) - TMO ile Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER) tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi" İstanbul'da başladı.

TMO ile Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER) tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi" İstanbul'da başladı. Düzenlenen etkinlik kapsamında "Uluslararası Tahıl Zirvesi"', "Uluslararası Bakliyat Zirvesi", "Uluslararası Lisanslı Depoculuk, Lojistik, Stok ve Kalite Zirvesi", "Uluslararası Yem Zirvesi"' ve "Uluslararası Teknoloji ve İnovasyon Zirvesi" oturumları düzenlenecek. Oturumlarda, sektörlerle ilgili önemli gelişmeler ve yenilikler, konunun uzman isimleri ve otoriteriler tarafından ele alınacak.

Bakan Yardımcısı Metin: "Gıda arzında bir sıkıntı yok"

Ukrayna- Rusya savaşının hububat sektöründeki etkisine ilişkin konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, gıda arzında bir sıkıntının olmadığını söyledi. Metin, ekilmeyen arazilerin kiralanması noktasında iki yıldır çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek, "Hukuki düzenlemesini de yapıyoruz. Her ilde komisyonlarımız oluştu, başvuruları alıyoruz. Başvurular çerçevesinde boş arazilerde tarımsal faaliyet yapmak isteyen vatandaşlarımıza destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Pandemi, kuraklık ve savaşın emtia fiyatlarını yükselttiğini belirten Metin, "Önemli olan çiftçimizin geliridir. Gerekli maliye çalışmalarını yapıyoruz. Bugün TMO desteğiyle un fabrikaları 200 liraya un üretip fırıncılarımıza teslim ediyor" dedi.

Güldal: "Depolarımızda, lojistikte ve stoklarımızda eksiklik yok"

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Özellikle ham madde gıda arz güvenliğinin noktasında halkımızın bazı endişeleri olduğunu son günlerde konuşuldu. Bunun başında ham yağ ve ayçiçek yağı noktasındaki tedariklerin, ihtiyaçların ne ölçüde olduğu konuşuldu. Tabi ki bu spekülasyondan ortaya çıktı. İnsanlar marketlere gereksiz yere yüklendiler. Bu süreçte tüketilen yağların yerine yenileri geliyor. Depolarımızda, lojistikte ve stoklarımızda eksiklik yok" dedi.

Ham madde ve hububata konusunda özellikle 2021 yılında ağır bir kuraklık tablosu yaşandığını belirten Güldal, "Dünya çapında bir kuraklık vardı. Özellikle üretimimizde büyük düşüşler gerçekleşmişti. Bu öngörü ile 2021 yılı Temmuz ayından itibaren dış tedarik yöntemimizi hasat dönemi olmasına rağmen istisna bir uygulama yaparak tedarik yapmaya başladık. Stoklarımızı güçlendirdik ve gereken ihtiyaç stoklarımızı koruduk. Un regülasyonu ve hayvan yetiştiriciliği için yem regülasyon programını hayata geçirdik. Özellikle un fiyatlarını 7-8 aydır yakından takip ediyoruz. Ekmekte unun maliyeti yüzde 33'dür. Daha makul seviyede yansıtmaya çalıştık. Un ve yem tüketicilerine toplamda 6.5 milyon ton gibi ham madde satışı gerçekleştirdik. Bu piyasadaki fiyatların makul seviyede seyretmesini sebep oldu. Geldiğimiz noktada stoklarımız çok güçlü ve yeterli. Tedariklerimiz devam ediyor. Rusya- Ukrayna problemi dolayısıyla aksayan gemi transferleri yeniden başladı. Cumhurbaşkanımızın devreye girmesiyle özellikle ham madde yüklü gemiler Türkiye'ye gelmeye başladı. İyi bir sezon bekliyoruz. Bunu söyleme sebebim, geçen seneye göre bu yıl daha iyi bir yağış rejimi yaşıyoruz. Yüzde 7 oranında daha fazla yağışın olduğu bir dönem yaşıyoruz" diye konuştu.

TABADER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram ise "Ukrayna-Rusya savaşı tahıl, bakliyat ve yem sektörünü oldukça etkiledi. Bu ürünler çok önemlidir, ülkelerin stratejik ürünleridir. Ülkeler bu ürünleri ellerinde tutarlar. Kuraklık durumunda oldukça koruyucudur. Son 10 yılda ciddi ilerlemelerin sağlandığı lisanslı depoculuk çok önemlidir. Şu anda 8,2 milyon ton civarında kapasitemiz mevcut" açıklamalarında bulundu.

TMO ve TABADER iş birliğiyle alanında uzman birçok akademisyen ve endüstri temsilcisinin gıda ve yem değirmenciliği konusunda eğitim verdiği 4. Uluslararası Sertifikalı Değirmencilik Eğitim Programı ise bu yıl 100 kursiyeri zirve kapsamında sertifikalandırıyor. - İSTANBUL