Gezmek için Safranbolu'ya gitti Edirne'de safran üreticisi oldu
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Gezmek için Safranbolu'ya gitti Edirne'de safran üreticisi oldu

Gezmek amacıyla gittiği Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dikkatini çeken safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeyi başaran emekli, bu üründe Trakya'da öncü olmak istiyor.

Gezmek için Safranbolu'ya gitti Edirne'de safran üreticisi oldu
19.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:48

Gezmek amacıyla gittiği Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dikkatini çeken safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeyi başaran emekli, bu üründe Trakya'da öncü olmak istiyor.

Geçen yıl gittiği Safranbolu'da ilgisini çeken safran soğanlarından bir miktar satın alan Hasan Artan (73), Edirne'ye dönüşünde bu ürünü yetiştirmek için kolları sıvadı.

Boya, kozmetik, ilaç ve gıda sanayisinde kullanılan safran bitkisinin soğanlarını toprakla buluşturan Artan, özenle yürüttüğü çalışmaların sonucunda geçen yıl 500 metrekarelik alanda safran yetiştirmeyi başardı.

Bu yıl üretim alanını genişleten Artan, kentte ve bölgede bu bitkinin üretiminde öncü olmak istiyor.

Hasan Artan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, safran üretimine geçen yıl başladığını söyledi.

Safranbolu'ya gezmeye gittiğinde bu bitkinin nasıl üretildiğini öğrendiğini belirten Artan, "Geçen yıl 500 metrekarede üretim gerçekleştirmiştim. Bu yıl genişletiyoruz." dedi.

Artan, deneme yaptıktan sonra safranın Edirne'nin, Trakya'nın iklimine uygun olduğunu gördüklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Şu anda Edirne'deki tek safran üreticisi benim. Safran üretiminde Edirne'de, Trakya'da öncü olmak istiyorum. Merak edenler, nasıl yetiştirildiğini soranlar oluyor. Bilgilerimi diğer çiftçilerle paylaşıyorum. Safran üretiminin yaygınlaşmasını istiyorum."

Hobi olarak başladığı safran üretimini profesyonel olarak sürdürmek için çaba harcadığını vurgulayan Artan, şunları kaydetti:

"Meraklanıp Safranbolu'dan 2 kilo kadar safran soğanı almıştım. Onu çoğalttım şu an geçen yılki üretimimle birlikte 300 kilo kadar safran soğanım var. Safran, boya, kozmetik, gıda ve ilaç sanayinde kullanılıyor. Safranın kilosu 30 ile 50 bin lira arasında değişiyor. Organik üretimle elde edilen safran daha pahalı oluyor. Safran üretimini tavsiye ederim. Meraklanıp soğan isteyenler olabiliyor. 1 dönüme ekilen safranın, 20 dönüme ekilen diğer ürünlere göre getirisi daha yüksek olur. Türkiye'de ilk ekim yeri Safranbolu'dur ancak yaygınlaşıyor."

Artan, Trakya çiftçisine safran ekmelerini önerdi.

Kaynak: AA

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