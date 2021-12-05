Germencik'te modifiye araç fuarı düzenlendi
AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Aydın'ın Germencik ilçesinde modifiye araç fuarı düzenlendi.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde modifiye araç fuarı düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "1. Modifiye Araç Fuarı Festivali"ne yaklaşık 400 araç katıldı.
Etkinliği organize edenlerden Mehmet Orçun, destek verenlere teşekkür etti.
Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç ve Belediye Başkanı Öndeş'e fuara katkılarından dolayı plaket verildi.
AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
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