Gercüş'te afet farkındalık eğitimi
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Gercüş'te afet farkındalık eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Gercüş'te afet farkındalık eğitimi

Batman'ın Gercüş ilçesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan personeller ile mahalle ve köy muhtarlarına Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan personeller ile mahalle ve köy muhtarlarına Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 2021 yılının 'Afet Eğitim Yılı' ilan edilmesi ile birlikte, Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce Gercüş'te başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak amacıyla pandemi tedbirlerine riayet edilerek Afet Farkındalık Eğitimi yapıldı.

Gercüş Yabo Konferans Salonunda yapılan Farkındalık eğitimine Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, kurum amirleri ve mahalle ile köy muhtarları katıldı. - BATMAN

Gercüş'te afet farkındalık eğitimi
Gercüş'te afet farkındalık eğitimi
Gercüş'te afet farkındalık eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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