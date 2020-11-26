Gercüş ovası koruma altına alındı
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Gercüş ovası koruma altına alındı

26.11.2020 16:32 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:47

Batman'ın Gercüş ilçesi, Bayburt, Bursa, Elazığ, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Muş ve Niğde'deki 25 ova büyük ova koruma alanı kapsamına alındı.

Batman'ın Gercüş ilçesi, Bayburt, Bursa, Elazığ, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Muş ve Niğde'deki 25 ova büyük ova koruma alanı kapsamına alındı. Bazı ovaların, büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği bazı ovalar, büyük ova koruma alanı olarak belirlendi. Ovaların sınırları içinde yer alan onaylı planlı alanlar ile kararın yayımı tarihi itibari ile ilgili mevzuat uyarınca tarım dışı kullanıma izni verilmiş alanlar kapsam dışı tutulacak. Karar gereği, büyük ova koruma alanı olarak belirlenen ovalar arasında Batman'da Gercüş ovası da yer aldı. Bazı ovaların, büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

(Serhan Öner/İHA)

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Gercüş ovası koruma altına alındı
Gercüş ovası koruma altına alındı
Gercüş ovası koruma altına alındı
Gercüş ovası koruma altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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