Gercüş Belediye Başkanı Günaydın, öğrencileri ziyaret etti Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Halk Kütüphanesinde ders çalışan öğrencileri ziyaret etti.

Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Halk Kütüphanesinde ders çalışan öğrencileri ziyaret etti.

Günaydın, yaptığı açıklamada; İlçe Halk Kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere sürpriz ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, her zaman öğrencilerin yanında olduklarını söyledi.

"Ziyaretimizle üniversiteye ve KPSS'ye hazırlanan öğrencilerimizle bir araya geldik. Öğrencilerimizin sorun ve isteklerini dinledik." diyen Günaydın, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyduklarını kaydetti.

Öğrenciler de ziyaret için Günaydın'a teşekkür etti.

Kaynak: AA