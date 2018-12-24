Geniş Haber) Ahmet Kural Hakkındaki İddianame Kabul Edildi

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na yönelik "Hakaret", "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ahmet Kural hakkında düzenlenen iddianame, mahkemece kabul edildi. İlk duruşma, 7 Mart'ta yapılacak. Taraflara çağrı kağıdı gönderilmesine karar verildi.

Şarkıcı Sıla'nın 29 Ekim'de oyuncu Ahmet Kural'ın Zekariyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturma, geçtiğimiz hafta tamamlandı. İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca şüpheli Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame düzenlenerek mahkemeye gönderildi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi ise bugün iddianamenin kabulüne karar verdi. Mahkeme, Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu ile avukatlarına duruşma gün ve saatini bildirir ihtarlı çağrı kağıdı gönderilmesine karar verdi. Soruşturma aşamasında dinlenen tanıklar doktor Cem Mumcu, Sıla'nın asistanları Togay Han Numanoğlu ve Rüçhan Hande Kızıl ile şoförü Mahmut Kapçak ve Ahmet Kural'ın komşusunun misafiri Hatice Zeynep Tunç'a da ihtarlı çağrı gönderilmesini kararlaştıran mahkeme, ilk duruşmayı 7 Mart 2019 tarihine bıraktı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede şüpheli Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı. İddianamede şüpheli Ahmet Kural'ın, Sıla ile aralarında bir tartışmanın yaşandığını kabul ettiğini belirterek, "Sıla'nın evden gitmesini istemem üzerine seslerimizi yükselttik. Fakat tehdit etmedim. Alkollüydük. Birbirimizi kollarından tutarak sarstık. Tartışma 15 dakika sürdü. Birkaç kere yere düştük. Sakinleştikten sonra Sıla'evden ayrılırken 'Seni bitireceğim Ahmet' dedi" dediği şeklindeki ifadesine de yer verilmişti.

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Kaynak: DHA