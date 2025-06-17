Savaş Endişesi Yabancı Turistleri Türkiye'ye Yöneltti

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İran-İsrail gerilimi nedeniyle yabancı turistler, güvende hissetmek için Türkiye'ye geçiş yapıyor. Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan turist sayısında artış gözlemleniyor.

Savaş endişesi yabancı turistleri Türkiye'ye yöneltti

AĞRI - İran- İsrail gerilimi sınır hattında da etkisini gösterdi. Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geçen Çinli turistler, savaş riski nedeniyle karayolunu tercih etti.

İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim, Türkiye-İran sınır hattında da etkisini gösterdi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan yabancı turistlerin sayısında artış yaşandı.

İran'da bulunan çok sayıda yabancı Turist, bölgede yaşanabilecek olası çatışma ihtimaline karşı karayolu ile Türkiye'ye geçiş yapmayı tercih etti. Türkiye'ye giriş yapan turistler, bölgede güvenli bir ülke olan Türkiye'yi tercih ettiklerini belirtti. Öte yandan sınırdan geçiş yapan Çinli turist iş için İran'a gittiğini belirtti.

Sınır hattındaki geçişlerde olağanüstü bir yoğunluk gözlenmezken, normal günlere kıyasla sınırlı düzeyde bir artış yaşandığı bildirildi. Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yapan yolcuların işlemleri kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Genel
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