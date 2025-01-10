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Yoğun bakımdaki Edip Akbayram'a ziyaretçi akını

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Yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Edip Akbayram'ın sevenleri hastaneye giderek usta sanatçının ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda olan Edip Akbayram'ın sevenleri ziyaret için hastaneye akın etmeye devam ediyor. Hastaneye, sanat, spor ve siyaset camiasından birçok isim gelerek Akbayram'ın ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak doktorlardan bilgi alıyor.

Sabah saatlerinde ziyarete gelen, eski CHP milletvekili Gürsel Tekin ve Sanatçı Ferhat Göçer'in ardından öğlen saatlerinde eski milli futbolcu ve teknik direktör Aykut Kocaman ile halk müziği sanatçısı Belkıs Akkale hastaneye gelerek, Akbayram ailesine geçmiş olsun dileklerini sundu.

AYKUT KOCAMAN: OLAĞANÜSTÜ BİR İNSAN

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, "Olağanüstü bir insan ve sanatçı. Yakın görüştüğüm bir insan, duyunca hemen geldik. Kendisine acil şifa dilemekten başka şu an elimizden gelen bir şey yok. Umarım kısa zamanda tekrar aramıza katılır" ifadelerini kullandı.

Edip Akbayram'a ziyaretçi akını

Yoğun bakımdaki Edip Akbayram'a ziyaretçi akını
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR - Genel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

ülkemizin değerli sanatçısı İnşallah iyileşir

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