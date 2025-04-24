Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Uluslararası Spor Etkinliklerine Hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Artık laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyma zamanıdır"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği açılış programında konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA'ya 1962 yılından beri tam üye olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Tam 63 yıldır UEFA ile yakın koordinasyon içinde çalışıyoruz. Sadece son 20 senede 2005 ve 2023 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi finallerine, 2009 UEFA Kupası Finaline, 2013 yılında FİFA U20 dünya kupasına, 2019 UEFA Süper Kupa finaline başarı ile ev sahipliği yaptık. Takımlarımız UEFA'nın organizasyonlarında her sene boy gösteriyor. A Milli futbol takımımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynarken, oynadığı futbolla futbolseverlerin gönüllerin fethetti. 2025 yılında A Milli takımımız Uluslar liginde yer alma hakkını elde etti. 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Konferans Ligi finallerine inşallah ev sahipliği yapacağız. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını ise İtalya ile birlikte ülkemizde düzenleyeceğiz. Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz" ifadelerini kullandı.

Tükiye'den son 23 yılda spora yönelik yapılan yatırımlara dikkat çeken Erdoğan, "Spor yatırımları noktasında Türkiye'yi çok farklı bir lige taşıdık. İllerimizin ihtiyaçlarına göre yeni spor tesislerini hizmete açtık. Toplam spor tesisi sayısın bin 575'ten 4 bin 470'e yükselttik. Futbol, basketbol, voleybol sahalarını mahallelere kadar yaydık. Futbol sahası sayımız 595 ten bin 365'e çıktı. Türkiye'nin her köşesine stadyumlar, yüzme havuzları, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor salonları inşa ettik. Spor salonlarımızın sayısını 372'den 904'e ulaştırdık. Futbolda çoğu ömrünü tamamlamış stadyumları yıkıp yerlerine uluslararası standartlara sahip yeni tesisler inşa ettik. Türkiye genelinde yaptığımız stadyumlardan 38'i hizmete girdi. 4 tanesinin yapımı, 4 tanesinin proje ihale çalışmaları devam ediyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'de sporu etkilen altyapı eksiklerinin de önemli ölçüde tamamlandığını belirten Erdoğan, "Özellikle hızlı tren, havalimanları, otoyolları, bölünmüş yollar, diğer projelerle ulaştırma altyapımızı tahkim ettik. 26 olan havalimanı sayımız Çukurova havalimanımızın hizmete alınmasıyla 58'e çıktı. İstanbul'da da önemli projelere imza attık. Asrın projesi Marmaray'dan Avrasya tüneline, Yavuz Sultan Selim köprüsünden dün önemi daha iyi anlaşılan Tkuzey Marmara Otoyoluna, üç pistin aynı anda kullanıldığı İstanbul Havalimanı'ndan toplam uzunluğu 362 kilometreyi bulan raylı sistem projelerine ve nice eserle İstanbul'un çehresini değiştirdik. Ülkemizde sporun hak ettiği seviyeye gelmesi, Türkiye'nin bu alandaki altyapısının dünya standartlarına kavuşması için 23 yıl boyunca seferberlik ruhu ile çalıştık. Şimdi bütün bu çabalara UEFA İstanbul Temsilciliğinin açılmasıyla birlikte bir üst aşamaya taşımış oluyoruz. UEFA Londra ve Bürüksel'den sonra ilk kez Türkiye'de temsilcilik açıyor. Türk futbolumuzun gelişim adına UEFA ile daha fazla temas kuracak ve birlikte ortak projelere imza atacağız. Temsilcilik aynı zamanda Temsilciliğin önümüzdeki yıllarda düzenleyeceğimiz çeşitli futbol organizasyonlarında da önemli roller üstleneceğine inanıyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem gibi hepimizi sarsan, hepimizi etkileyen konuların günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz. Selden kütük kapma yarışında olan fırsatçıları sorumluluk duygusu ile hareket etmeye davet ediyorum. Artık laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyma zamanıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı programda İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depreme yönelik açıklamalarda bulundu.

Tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Dün bakanlarımızın bürokratlarımızı katılımı ile AFAD'da yaptığımız toplantıda en güncel bilgileri aldık, gerekli talimatları verdi. Can kaybımızın olmaması en büyük teselli kaynağımız. Devlet olarak tüm birikimimizle seferberlik anlayışı ile çalışıyoruz. Önümüzdeki kabine toplantımızda konuyu enine oyuna değerlendirecek, gerekli açıklamaları kamuoyuna yapacağız" ifadelerini kullandı.

Deprem üzerinden siyaset yapılmasını eleştiren Erdoğan, "Deprem gibi hepimizi sarsan, hepimizi etkileyen konuların günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz. Biz böyle hassas zamanlarda hiç kimse ile tartışmaya girmek istemiyoruz. Dahası bunu milletimize karşı saygısızlık olarak görüyoruz. Selden kütük kapma yarışında olan fırsatçıları sorumluluk duygusu ile hareket etmeye davet ediyorum. Bu günler siyaset yapma değil, bir olma, beraber olma, dayanışma, milletçe kardeşliğimizi hatırlatma dönemleri. Bu duygudaşlığa zarar veren her şey yanlıştır, vakitsizdir, lüzumsuzdur. Artık laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyma zamanıdır. Bahane aramak yerine daha fazla iş ve icraat üremeli, tüm enerjimizi yapı stokumuzu biran evvel yenilemeye harcamalıyız Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız. Elele verip birlikte çalıştığımızda kısa sürede çok büyük mesafe almamız mümkündür. Biz bunu yapacak kudrete, kapasiteye, pratikliğe sahip bir milletiz. Yeter ki enerjimizi kaynaklarımız doğru kullanalım. Yeter ki aramıza nifak sokulmasına müsaade etmeyelim. Rabbim ülkemizi ve milletimiz her türlü afetten muhafaza buyursun.