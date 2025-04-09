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Brezilya'dan Gelen Kuka ile Erzincan'da Eşsiz Tespihler Üretiliyor

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Erzincan'da tek tespih işlemecisi Mehmet Aydın, Brezilya'da yetişen kuka ağacının meyvesinden renkli ve göz kamaştıran tespihler üretiyor. Yurt dışından da ilgi gören bu doğal ürünler, el emeği ile hazırlanarak koleksiyonerlere ulaşıyor.

Brezilya'da yetişen meyveden Erzincan'da tespih yapılıyor

Binbir zahmetle yapılan kuka, kehribar, Oltu taşı, gümüş tespihler göz kamaştırıyor

ERZİNCAN - Brezilya'da yetişen kuka ağacının meyvesinden Erzincan'da yapılan tespihler ilgi görüyor. Erzincan'ın tek tespih işlemecisi Mehmet Aydın'ın elinde şekillenen kuka, kehribar, Oltu taşı, gümüşler tespih ve takılara dönüştürülüyor. Her bir tanesi binbir zahmet ve emekle işlenen rengarenk tespihler, göz kamaştırıyor.

Erzincan'ın tek tespih işlemecisi Mehmet Aydın, Brezilya'dan getirttiği kuka ağacı meyvesini işleyip değerli taşlarla süsleyerek tespihler üretiyor. Aydın, Erzincan merkezde 10 yıl önce hobi olarak el sanatlarıyla uğraşmaya başladı. Daha sonra tespih üreten ve siparişlere yetişemez hale gelen Aydın, tespih sanatı ve nakkaşlıkla tespih üretiminin sevgi ve sabır istediğini belirtti.

"Kuka ağacının meyvesinden yapılan tespihler ilgi görüyor"

Brezilya'da yetişen kuka ağacının meyvesinden Erzincan'da yapılan tespihler yurtdışından da ilgi görüyor. Atölyesinde ürettiği tespihleri yurt dışına da gönderdiğini belirten Mehmet Aydın, özellikle Almanya, İngiltere, Fransa ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler ile koleksiyonerlerden talepler geldiğini anlattı.

"Bu meyve doğal bir üründür"

Mehmet Aydın, "Kuka, Brezilya'da yetişen bir ağacın meyvesidir. Bu meyve doğal bir üründür. Bu ağacı tercih etmemin sebebi de doğal ve antibakteriyel olmasıdır" dedi.

"Piyasada değeri 100 bin lirayı bulan Osmanlı döneminden kalma tespihler var"

Kukanın yanı sıra kehribar, Oltu taşı, gümüş tespihler üreten ve 3 bin ila 10 bin lira fiyat aralığında tespihler ürettiğini kaydeden Aydın, "Osmanlı döneminden kalma çektikçe rengi değişen ve fiyatı 100 bin lirayı bulan tespihlerde var. Genelde koleksiyonerler bu tespihlerin alıcısı oluyor. Osmanlı döneminde hekimler de Kuka ağacını sıkça kullanırlarmış" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Genel
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