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Antalya'da plajlar doldu, şubat ayında denize girildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği hafta sonu yerli ve yabancı vatandaşlar Kleopatra plajına akın etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaz aylarından kalma günler yaşandı.

Antalya'da plajlar doldu, şubat ayında denize girildi

SICAKLIKLAR 20 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Hava sıcaklıklarının 20 derecenin üzerinde seyretmesini fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar, güzel havanın ve denizin tadını çıkarmak için dünyaca ünlü Kleopatra plajının yolunu tuttu.

Antalya'da plajlar doldu, şubat ayında denize girildi

DENİZE GİRENLER DE OLDU

Deniz suyu sıcaklığının 19 dereceye çıkmasını değerlendiren bazı vatandaşlar çocuklarıyla vakit geçirirken, bazıları ise denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardılar. Balık tutmak isteyen vatandaşlar da sahildeki yerlerini aldılar. Yarıyıl tatilinin son gününü değerlendirmek isteyen çocuklar ise bol bol oynadılar.

Antalya'da plajlar doldu, şubat ayında denize girildi

"SAHİLİN TADINI ÇIKARIYORUZ'

Ailesi ile güzel havanın tadını çıkarmak için sahile gelen Merve Topataş, "Bugün ailemizle beraber Alanya'yı sahilden görmek istedik. Malum pazartesi günü okullar başlıyor. Eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başlıyor. Bütün öğrencilere de buradan başarılılar diliyoruz. Ailemizle sahilin tadını çıkarıyoruz' dedi.

Antalya'da plajlar doldu, şubat ayında denize girildi

"HAVANIN GÜZELLİĞİNİ FIRSAT BİLİP GELDİK"

Alanya'nın eşsiz manzarasında plajda voleybol oynamak için gelen Mustafa Özbek, "Havanın güzelliğini fırsat bilip geldik. Genelde tüm Türkiye'de havalar soğuk ama Alanya'da yazdan kalma günler devam ediyor. Biz de bunu fırsat bilip sahile geldik. Voleybol oynuyoruz, denize giriyoruz. Alanya'nın tadını çıkartıyoruz. Bugün pazar günü ben de bir eğitimci olarak tatilin son gününde fırsat bilip buraya geldik. Sporumuzu yapıyoruz' şeklinde konuştu.

Antalya'da plajlar doldu, şubat ayında denize girildi

Antalya'da plajlar doldu, şubat ayında denize girildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Genel
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