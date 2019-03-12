Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Midyat'ta

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mardin'in Midyat ilçesinde halka seslendi, Telkari Tasarım ve Uygulama Merkezi Projesi'nin protokol imza törenine katıldı.

Midyat'ta Barış ve Kardeşlik Parkı'nda halka seslenen Kasapoğlu, "Ülkemizin göz bebeği, incisi Midyat'ta siz değerli kardeşlerimle beraber olmak sizlerle kucaklaşmak, konuşmak sohbet etmek hasbihal etmek ayrı bir duygu ayrı bir heyecan programımızın en uzun kısmını sizlere ayırdım. Midyat'a ayırdım mutluyum heyecanlıyım. Bizde Ak gençliğin yanındayız. Sporcularımızın gençlerimizin öğrencilerimizin yanındayız. Sevgili geçler sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Sizlere ne yapsak az biliyorsunuz bunu, değerli Midyatlı kardeşlerim sabahtan beri yollardayız, sizin için sizin aşkınızla, sizin sevdanızla yollardayız. Bu yollar her zaman sizinle birlikte olduğumuz vakit ayrı bir güç veriyor. İnşallah bu gücü 31 Mart'ta sizlerin o güçlü destekleri ile hem Mardin'de Hem Midyat'ta hemde Mardin'imizin o kıymetli ilçelerinde çok daha yukarılara taşıyacağız. Bizi bölmek isteyenlere bizi ayırmak isteyenlere bu coğrafyayı bölmek isteyenlere kin odaklarına inat nefret odaklarına inat sevgi ile adaletle, merhametle, şefkatle hukuk diyerek adalet diyerek bu hizmet bayrağını daha üstlere yukarılara beraber taşıyacağız" dedi.

"Her gün daha ileriye taş üstüne taş koyarak durmak bilmeden yorulmadan usanmadan, küsmeden aşkla, azimle inançla çalışmaya devam edeceğiz" diyen Kasapoğlu, "Bu şanlı bayrak sadece bu coğrafyanın değil 2 milyardan fazla insanı temsil eden bir bayrak bir sembol. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız az önce milletvekilimiz de bahsetti. 1994'te İstanbul'da bir meşale yaktı. İstanbul ben İstanbul'da doğdum büyüdüm o günlerde İstanbul o günün CHP'li belediyesinin zulmü altında idi. Köşe başları çöp dağları ile dolu idi köşe başları. O zamanın belediyesi çöplerin üzerine kireç dökerdi ki çöpler kokmasın. Susuzluktan insanlar 1 litre su için kuyruklarda bekler idi. Yolların çamuru yolların trafiği AP ayrı bir dert idi" diye konuştu.

Ardından Bakan Kasapoğlu, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı, Midyat Kaymakamlığı ve Artuklu Üniversitesi tarafından hazırlanan Telkari Tasarım ve Uygulama Merkezi Projesi'nin protokol imza törenine katıldı.

Devlet Konuk Evi'nde ilçe kadınları ve gençleri tarafından telkari eserlerini inceleyen Kasapoğlu, daha sonra hazırlanan sunumu izledi. Protokolü imzalayan Kasapoğlu, imza törenin ardından ilçede bir düğün salonunda düzenlenen yemekte STK temsilcileri ve vatandaşlarla buluştu. Bakan Kasapoğlu'na, ziyaretlerinde AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman ve İl Başkanı Faruk Kılıç da eşlik etti. - MARDİN

Kaynak: İHA