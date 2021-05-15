Gençlik Haftası açılışı törenle yapıldı
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Gençlik Haftası açılışı törenle yapıldı

Gençlik Haftası açılışı törenle yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 15-21 Mayıs Gençlik Haftası açılışı törenle yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 15-21 Mayıs Gençlik Haftası açılışı törenle yapıldı.

Atatürk Anıtı'nın önünde gerçekleşen çelenk sunma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından anıta çelenk sunumu ile devam etti. Daha sonra Zonguldak Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Yavaş bir konuşma yaptı. Yavaş, "Geleceğimizin teminatı olan sevgili gençler. Bilindiği gibi her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanan Gençlik Haftası için bu yıl sosyal mesafe kurallarına uygun bir kutlama programı hazırladık. Alaplı Kaymakamlığı koordinesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün organize edeceği Gençlik Haftası Programı, Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayacak olup hafta boyunca yapılacak çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlerle devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Gençlik Haftası açılışı törenle yapıldı
Gençlik Haftası açılışı törenle yapıldı
Gençlik Haftası açılışı törenle yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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