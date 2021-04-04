Gençlerden sevimli dostlara anlamlı ziyaret
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Gençlerden sevimli dostlara anlamlı ziyaret

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Gençlerden sevimli dostlara anlamlı ziyaret

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları günü nedeniyle Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezindeki can dostlarını ziyaret etti.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları günü nedeniyle Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezindeki can dostlarını ziyaret etti.

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları günü kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezinde bir araya gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri barınaktaki dostları ziyaret etti. Kedi ve köpek pansiyonları, köpek padokları, serbest gezi alanları, kedi evleri, ameliyathane, poliklinik servisleri ve Denizli Horoz Evlerini inceleyen Gençlik Meclisi gönüllüleri barınakta kalan sokak hayvanları ile bir süre zaman geçirdi. "Hayvana verilen değer önemlidir" diyen Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden; "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları günü nedeniyle Gençlik Meclisindeki gönüllü arkadaşlarımız ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediyemizin şehrimize kazandırdığı Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ettik" dedi.

"Para ile almak yerine sahiplenmelerini istiyoruz"

Hayvanlara verilen değerin çok önemli olduğunu söyleyen Birden; "Vatandaşlarımızın da bu tesisi ziyaret ederek görmelerini ve para ile almak yerine buradaki canları sahiplenmelerini istiyoruz. Bizlere bu imkanı sunarak bu örnek tesisi şehrimize kazandırdığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Gençlerden sevimli dostlara anlamlı ziyaret
Gençlerden sevimli dostlara anlamlı ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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