Gençlerden görev başındaki memurlara lokum
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Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Gençlik Kolları yönetimi yeni yıla görevi başında giren polisleri ziyaret ettiler onlara lokum ikramında bulundular.

01.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:21
Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik Kolları yönetimi yeni yıla görevi başında giren polisleri ziyaret ettiler onlara lokum ikramında bulundular.


AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Şükrü Sert ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeni yılda ülkemizin huzuru ve güveni için görev yapan polis ekiplerini ziyaret etti ve lokum ikram ederek yeni yılını kutladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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