Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Mardin 1969 maçının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
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Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Mardin 1969 maçının hazırlıklarına başladı

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Mardin 1969 maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turda 30 Kasım Salı günü konuk edeceği Mardin 1969 Spor maçının hazırlıklarına başladı.

MARDİN (AA) - Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turda 30 Kasım Salı günü konuk edeceği Mardin 1969 Spor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplanan futbolcular, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, son bölümde yapılan çift kale maçla tamamlandı.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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