Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Sivasspor, ikinci olma umutlarını sürdürdü Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti ve Trabzonspor'un Konyaspor'a mağlup olmasıyla ikincilik umutlarını sürdürdü. Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir de elektriklerin gittiği maçta 2019/20 şampiyonluğunu ilan etti. Sezonun son derbisini kazanan takım ise Beşiktaş oldu.

Süper Lig'in 33. haftası bugün oynanan maçların ardından tamamlandı. Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan ettiği akşamda ikincilik umutlarını sürdüren Sivasspor, Gençlerbirliği karşısında 2-0 kazandı. Sivasspor'un golleri Arouna Kone ve Mustapha Yatabare'den gelirken Sivas temsilcisi, bu galibiyetle puanını 60'a yükseltti ve ikinci sırada yer ala 62 puanlı Trabzonspor'a takibini sürdürdü. TRABZON'DA SÜRPRİZ GERİ DÖNÜŞ Maçlar öncesinde Başakşehir'den gelecek olası puan kaybı haberini bekleyen Trabzonspor, 33. haftada büyük bir sürpriz yaşadı. Bordo mavili ekip, Sörloth'un 2 gol attığı maçta 3-1 öne geçse de skoru koruyamadı. İttifak Holding Konyaspor; Skubic, Shengelia, Bajic ve Thuram'ın golleriyle müsabakayı 4-3 kazandı. BAŞAKŞEHİR, ELEKTRİKLERİN KESİLDİĞİ GECEDE ŞAMPİYON Süper Lig'in yeni şampiyonu Başakşehir, Trabzonspor yenilgisiyle Kayserispor maçı bitmeden şampiyonluğunu garantiledi. Mahmut Tekdemir'in golüyle 1-0'lık galibiyet alan Okan Buruk'un öğrencileri mutlu sona ulaşmasını bildi. Öte yandan karşılaşmada iki kez elektrikler kesildi ve maç, yaklaşık 15 dakika durdu. DERBİDE KAZANAN BEŞİKTAŞ 2019/2O sezonunun son derbisi Vodafone Park'ta Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynandı. Avrupa kupaları yarışını sürdüren siyah beyazlı ekip, mücadeleyi Domagoj Vida ve Gökhan Gönül'ün golleriyle kazandı. RİZESPOR NEFES ALDI Ateş hattından kurtulan ve puanını 35 yapan Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 geçerken Karadeniz ekibinin golleri Milan Skoda ve Fernado Boldrin'den geldi. ANKARAGÜCÜ KÜME DÜŞTÜ Oynanan maçların ardından 29 puanla son sırada kalan MKE Ankaragücü'nün ligin bitimine 1 hafta kala küme düşmesi netleşti. Ankara ekibi, Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Adis Jahovic, Antalya'ya galibiyeti getiren golü kaydetti. 33. HAFTANIN TOPLU SONUÇLARI Galatasaray 3-1 Göztepe Gaziantep 2-2 Kasımpaşa Başakşehir 1-0 Kayserispor Rizespor 3-0 Yeni Malatyaspor Alanyaspor 1-0 Denizlispor Sivasspor 2-0 Gençlerbirliği Ankaragücü 0-1 Antalyaspor Trabzonspor 3-4 Konyaspor Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe