Gençlerbirliği Kulübünün eski yöneticisi Ayhan Sümer, hayatını kaybetti Gençlerbirliği Kulübü, eski yöneticisi Ayhan Sümer'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gençlerbirliği Kulübü, eski yöneticisi Ayhan Sümer'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ayhan Sümer'in merhum başkan İlhan Cavcav döneminde uzun yıllar kulüpte görev aldığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde başkan vekilliği, asbaşkanlık gibi önemli görevlerde bulunan şehrimizin müstesna insanlarından Ayhan Sümer'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onursal Başkanımız İlhan Cavcav ile de uzun yıllar Gençlerbirliği için çalışmalar yapan Sümer'i her zaman ülkemize bıraktığı önemli miraslar ve Gençlerbirliği için yaptığı güzel işlerle anacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine, camiamıza ve ülkemize başsağlığı diliyoruz."

Ayhan Sümer'in naaşının yarın öğlen Kocatepe'de kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği kaydedildi.

Kaynak: AA