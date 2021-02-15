Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının ardından
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Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının ardından

15.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 15.02.2021 19:00
Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının ardından

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'a 3-0 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mehmet Altıparmak, karşılaşmanın genelinde iyi oynadıklarını ama istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'a 3-0 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mehmet Altıparmak, karşılaşmanın genelinde iyi oynadıklarını ama istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, erken bir gol yediklerine işaret ederek, "İki takım da mutlak kazanmak için sahaya çıktı. Oyunun genelinde çok iyi oynamamıza rağmen ilk ve son 10 dakikasını kötü oynadık. Maça 1-0 mağlup başladık." diye konuştu.

15 ila 45. dakika arasında istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını söyleyen Altıparmak, şöyle devam etti:

"Candeias'ın pozisyonu gol olsaydı 1-1'i yakalamış olsaydık, Beşiktaş'ı daha faklı durumlara sokabilirdik. İkinci yarı aynı oyunumuzu devam ettirmeye çalıştık. İkinci devre Beşiktaş oyunu biraz daha kendi sahasında kabul edip kontrataklarla gelmeye çalıştı. Ama biz öndeki baskıları iyi yaptık. Maçın kırılma anları var. 85. dakikada Stancu topa dokunabilse belki maç 1-1'e gelecekti, son dakikalarda belki biz aynı şeyi yapacaktık."

Altıparmak, son bölümde risk aldıklarını dile getirerek, "Yediğimiz bir kontrayla durum 2-0 oldu, maç 3-0 bitti. Biz gerçekten büyük bölümünü çok iyi oynadığımız, çok mücadele ettiğimiz bir karşılaşmayı kaybettik. Bu saatten sonra yapacak çok fazla bir şey yok. Bizim daha çok önemli maçlarımız var. Bundan sonra onlara hazırlanacağız. Maçı Beşiktaş'a getiren oyuncu değişiklikleri oldu. Beşiktaş'ın oyuna girenleri maçı çevirdi. Bana göre bugünkü maçın özeti bu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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