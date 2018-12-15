Gençler Gazişehir'i 2-1'le Geçti

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçta Gençlerbirliği, Gazişehir Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada Mert Nobre'nin kafayla indirdiği topu içeri çeviren Sessognon, topu Deniz Yılmaz ile buluşturdu. Deniz'in şık vuruşuna kaleci son anda müdahale etti. 23'üncü dakikada Del Valle'nin topu sol çaprazdan çalımlayarak getirdiği pozisyonda yaptığı vuruş direkten döndü. 24'üncü dakikada yaptığı müdahale sonucu ikinci sarı kartı gören Yasin Pehlivan takımı Gençlerbirliği'ni 10 kişi bıraktı. 31'inci dakikada Mert Nobre'nin kafayla aşırttığı topta vuruşu yapan Nadir Çiftçi, Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçirdi. 38'inci dakikada serbest vuruşta topla buluşan Mert Nobre'nin kafa vuruşunu kaleci Günay iki hamlede kontrol etti. 47'inci dakikada Del Valle'nin kestiği topta ceza sahası içinde vuruşu yapan Oğulcan Çağlayan, durumu 1-1'e getirdi. 51'inci dakikada Gazişehir Gaziantep FK'nın ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topu kaleye gönderen Mert Nobre'nin vuruşu direğe çarparak dışarı çıktı. 61'inci dakikada Jefferson Nogueira Junior'un sol çaprazdan yaptığı vuruş az farkla auta gitti. 77'inci dakikada Gazişehir Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, Selçuk Şahin'in defansın arkasına gönderdiği pasta ceza sahası dışında karşı karşıya kaldığı Nadir Çiftçi'ye yaptığı müdahale sonucu direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 86'ıncı dakikada kornerden gelen topa kafa vuruşunu yapan Mert Nobre'nin şutu çizgiden çıkartıldı. 89'uncu dakikada sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşu direk kaleye gönderen Ahmet Oğuz, güzel bir golle takımı Gençlerbirliği'ni 2-1 öne geçirdi.

KÜNYE

Stat: Yeni Eskişehir Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ata Yıldırım, Abdullah Bora Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi (Cosmin Gabriel Matei dk. 91), Stephane Sessognon (Bekir Yılmaz dk. 72), Mert Nobre, Luccas Claro Dos Santos, Deniz Yılmaz (Jailton Lourenço da Silva dk. 63), Selçuk Şahin, Alper Uludağ Yedekler: Emrullah Şalk, Kari Arnason, Canberk Aydın, Cosmin Gabriel Matei, Rahmetullah Berişbek, Jailton Lourenço da Silva, Bekir Yılmaz Teknik Direktör: Erkan Sözeri Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Bahadir Çiloğlu, Jefferson Nogueira Junior, Rydell Romano Poepon (Igor Wanderson da Silva dk. 74), Kerim Avcı (Yusuf Cihat Çelik dk. 59), Kossi Prince Segbefia, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Gökhan Alsan (Nihat Şahin dk.80), Rıdvan Şimşek, Yonathan Alexander Del Valle Rodriguez Yedekler: Nihat Şahin, Igor Wanderson da Silva, Okan Derici, Muhammed Enes Durmuş, Seifedin Chabbi, Yusuf Cihat Çalık, Mahmut Bilir Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak Goller: Nadir Çiftçi (dk. 31), Ahmet Oğuz (dk. 89) (Gençlerbirliği) - Oğulcan Çağlayan (dk. 47) (Gazişehir Gaziantep FK) Sarı Kartlar: Jailton Lourenço da Silva (dk. 66) (Gençlerbirliği) Kırmızı Kartlar: Yasin Pehlivan (dk. 24) (Gençlerbirliği) - Günay Güvenç (dk. 77) (Gazişehir Gaziantep FK)

(Ersin Gökdağ/İHA)