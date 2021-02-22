Gençler Dünya Şampiyonası'na katılacak milli boksörler belirlenmeye başladı
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Gençler Dünya Şampiyonası'na katılacak milli boksörler belirlenmeye başladı

22.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:48
Gençler Dünya Şampiyonası'na katılacak milli boksörler belirlenmeye başladı

Gençler Dünya Şampiyonası'na katılacak milli boksörleri belirlemek amacıyla Kastamonu'da gerçekleştirilen seçmelerde, erkekler kategorisi tamamlandı.

Gençler Dünya Şampiyonası'na katılacak milli boksörleri belirlemek amacıyla Kastamonu'da gerçekleştirilen seçmelerde, erkekler kategorisi tamamlandı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan seçmelere, genç erkeklerde 40 sporcu katıldı.

Her sıklette 2 sporcu olmak üzere belirlenen 20 boksör, Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girecek. Gösterecekleri performansa göre 20 sporcudan 10'u, nisan ayında yapılacak şampiyonaya katılacak.

Türkiye Boks Federasyonu Genel Koordinatörü İsmail Nazlı, AA muhabirine, genç erkeklerde seçmeleri tamamladıklarını belirtti.

Uluslararası Amatör Boks Birliğinin aldığı karar gereği Dünya Şampiyonası'na sadece 2002-2003 doğumlu sporcuların katılacağını hatırlatan Nazlı, "Genç erkeklerde 20 sporcu belirledik. Bu sporcular mart ayında Kastamonu'da kampa başlayacak. Buradaki durumlarına göre antrenörlerimiz 10 sporcu belirleyecek. Çalışmalarımız nisanın 10'una kadar sürecek. Ardından Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğiz." diye konuştu.

Nazlı, genç kadınlarda seçmelerin yarın başlayacağını ve 25 Şubat Perşembe günü tamamlanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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