Genç yetenekler böyle keşfediliyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Toplumda spor kültürü oluşturma amacıyla gerçekleştirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında, Eskişehir'deki beşinci sınıf öğrencilerine yapılan testler devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen program kapsamında her yıl ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin sportif yetenek ölçüm ve tarama testleri yapılıyor. Sporcu nesiller yetiştirmek ve spor kültürünü toplum genelinde yaygınlaştırmayı amaçlayan program, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince yürütülüyor. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında başlayan programa, 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından devam edildi. Verilen ara nedeniyle öğrencilerin hak kaybı yaşamaması için ise testler beşinci sınıf gruplarıyla sürdürüldü.

10 bin 765 öğrencinin yetenek tarama testi tamamlanacak

Eskişehir'de de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce belirlenen spor salonlarında yapılan testlerde öğrenciler hem keyifli vakit geçiriyor, hem de spor bilinci ediniyor. Program kapsamında kentte 10 bin 765 öğrencinin yetenek ölçüm ve tarama testleri tamamlanacak. Taramaların ardından görevli beden eğitimi öğretmenleri ve branş antrenörleri, yeteneklerine göre alanlara yönlendirilen öğrencilere eğitim verecek.

"Her çocuğun bizim için çok değerli ve önemli olduğu için antrenör arkadaşlarımız titizlikle çalışıyor"

Öğrencilerin testler boyunca geçtiği süreç ve aşamaları anlatan Güreş Antrenörü Mehmet Aykol, "Şu anda biz çocukların antropometrik ölçümlerini yapıyoruz. 8 tane antropometrik ölçümlerini yaptıktan sonra online olarak bilim kurulu üyeleri tarafından inceleniyor. Daha sonra seçilen çocukların listesi geliyor. Çocuklara 2 aylık temel eğitim verdikten sonra tekrar kapsamlı bir teste sokuyoruz. Bu testin sonunda 4 aylık bir eğitime devam ediyoruz. Daha sonra da bakanlığımızın verdiği kararla, çocukların hangi branşa yatkınlıkları varsa, onun üzerinden uzman antrenörler eşliğinde eğitimlerine devam ediyorlar. Programın amacı, Türkiye'deki çocukların branşa özel yetkinliklerini tespit ederek, erken başarı ve hedefler üzerinden olimpiyatlarda hangilerinin daha başarılı olacağını görmek. Her çocuğun bizim için çok değerli ve önemli olduğunu bildiğimiz için bütün antrenör arkadaşlarımız titizlikle çalışıyor" diye konuştu.

"Sporu çok seviyorum"

Spora ilgi duyduğunu ve gelecekte okçuluk branşında sporcu olmak istediğini aktaran beşinci sınıf öğrencisi Berkay Berber, "Sporu çok seviyorum. Okçuluğa gitmek istiyorum. Bugün burada dikey zıplama, esneklik ölçümü ve farklı şeyler yaptık. Benim için güzel geçti. Burada arkadaşlarımla eğleniyorum" dedi. - ESKİŞEHİR