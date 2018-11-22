Yaşlı Adamı, "Çocuğum Senden" Diyerek 350 Bin TL Dolandırdığı İddia Edilen Kadının Yalanı Ortaya Çıktı
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da isimli programda 60 yaşındaki yaşlı adamdan "Çocuğum senden" diyerek 350 bin TL aldığı iddia edilen kadının yalanı canlı yayında ortaya çıktı. Kadının çocuğunun, yaşlı adamdan olmadığı DNA testiyle belli oldu.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında çocuğum senden diyerek 60 yaşındaki adamı 350 bin TL dolandırdığı iddia edilen 29 yaşındaki kadının yalanı ortaya çıktı.
KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında, ilginç bir olay yaşandı. 60 yaşındaki İsmail amca, geçtiğimiz günlerde Esra Erol'un programına katılarak, 29 yaşındaki genç bir kadın tarafından dolandırıldığını iddia etmişti. Esra Erol, yaşlı adam ile genç kadını canlı yayında buluşturarak ikiliyi yüzleştirmişti. Olayda kimin doğru söylediği izleyicilerin kafasından soru işaretleri bırakmıştı.
"YAZIKLAR OLSUN SANA"
Garip olayın düğümü Esra Erol'un yeni bölümünde çözüldü. Programda çocuğun İsmail amcadan olup olmadığını Esra Erol canlı yayında açıkladı. DNA testine göre çocuğun İsmail amcadan olamadığı ortaya çıktı. Sonucun açıklanması üzerine genç kadın, "Benim psikolojim bozuktu." diyerek kendini savundu. İsmail amca ise, "Yazıklar olsun sana. Hadi şimdi konuş bakalım ne söyleyeceksin bakalım." yorumunu yaptı.
-
kadın vardır erkeği rezil eder vezir de eder. her ikisi de utanmaz arlanmazlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bayanlar Çok Uyanık Olmak Zorundalar..Helal Olsun O Bayana..Uçkuruna Düşkün Erkeklere Hiç Acımayacaksın..,Tavuk gibi Yolacaksın onları.Cevap Yaz 4 13 Yayından Kaldır
-
58 Be adam kadın 29 sen 60 ben dolandırılmayı haketmişinCevap Yaz 7 1 Yayından KaldırHÜSEYİN: Ekrem çay cek gardaş2 Yayından KaldırHÜSEYİN: Sivaslı Ekrem naber kahveler benden yarin anladin sen onu2 Yayından Kaldır