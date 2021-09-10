Genç işsizliğine karşı ANTGİAD'dan yeni proje
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Genç işsizliğine karşı ANTGİAD'dan yeni proje

Genç işsizliğine karşı ANTGİAD'dan yeni proje
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayına ilişkin genç işsizliği rakamlarını değerlendirdi.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayına ilişkin genç işsizliği rakamlarını değerlendirdi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç işsizliğinin yüzde 23,1 olarak yüksek bir seviyede kaldığını ifade eden Sert, "Gençler üretmeden, çalışmadan ve katma değer oluşturmadan ekonomik hedeflerimize ulaşmamız mümkün olamaz" dedi.

"Genç işsizliği yüzde 23,1'de kaldı"

Genç işsizliğinin bir önceki aya göre değişim göstermediğini ifade eden ANTGİAD Başkanı Osman Sert, "Temmuz ayında 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı TÜİK tarafından 23,1 olarak açıklandı. Bir önceki aya göre bu rakam ne yazık ki olumlu bir değişim gösteremedi. Biliyoruz ki ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşması için mutlaka gençlerin katma değer sağlaması, çalışması ve üretmesi muhakkaktır. Açıklanan rakamlar gösteriyor ki neredeyse her 4 gencimizden biri işsiz durumda. Artık gençlerin işsizlik sorununa kalıcı çözüm yaratılacak politikalar yürütülmelidir" diye konuştu.

"Genç işsizliği için bir gençlik politikası oluşturulmalı"

Genç işsizliği konusunda girişimcilik ve gençlerin çalışmaya teşvik edilmesi için yeni istihdam alanlarının yaratılması gerektiğini de ifade eden Başkan Sert, "Genç işsizliği konusunda bizler ANTGİAD olarak yeni projeler ve çalışmalar yapıyoruz. Ancak bu konu artık bireysel çalışmalardan çok bir gençlik politikası haline getirilmelidir. Gençlerimizi yönlendirerek onlara mentörlük yapılacak çalışmalar geliştirilmelidir" dedi.

"Genç işsizliğine karşı ANTGİAD'dan yeni proje"

Bu konuda dernek olarak projeler ürettiklerini ifade eden Başkan Osman Sert, "Gençlerin istihdamını artırmak, genç işsizlik oranının düşürülmesi ve gençlere iş alanları açılması için Akdeniz Üniversitemiz ile önümüzdeki günlerde bir çalışma yürüteceğiz. Bu çalışma ile hem gençlerimize mentörlük yapacak, hem de Kariyer Ofisi ile ortak projeler yürüteceğiz. Gençlerimizin girişimciliğe karşı cesaretlenmesini sağlayacak adımlar atacağız" şeklinde konuştu.

"Genç işsizliğine karşı en büyük koz gençlerin fikirleri"

Dünyanın özellikle pandemiden sonra farklı bir ekonomik alana evirildiğini de ifade eden Başkan Osman Sert, "Bugün başarılı bir uygulama örneği milyar dolarlara alıcı bulabiliyor. Ufak bir fikir milyonlara dönüşebiliyor. Dijital artık hayatımızın her alanında var. Ekonomik olarak da en büyük pay bu alanda. Bir dairesi olmayan bir emlak sitesi en büyük emlak tedarikçisi, elinde tek bir ürün olmayan bir perakende sitesi en büyük market haline gelebiliyor. Genç işsizliğine karşı en büyük koz gençlerin fikirleri ve projeleri. Bu alanda melek yatırımcılık ve girişimcilik teşvikleri işsiz gençlerimiz için en büyük fırsat" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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