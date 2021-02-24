Genç girişimci kadından Hopa TSO Başkanı Akyürek'e ziyaret
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Genç girişimci kadından Hopa TSO Başkanı Akyürek'e ziyaret

24.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:50
Genç girişimci kadından Hopa TSO Başkanı Akyürek'e ziyaret

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan ve geçen yıl lojistik şirketini kuran genç girişimci kadın, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Akyürek'i ziyaret etti.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan ve geçen yıl lojistik şirketini kuran genç girişimci kadın, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Akyürek'i ziyaret etti.

23 yaşındaki Selen Şahin, Sarp Sınır Kapısı'nda hizmet vermek üzere geçen sene Deha Emir Lojistik Ticaret Ltd. Şti'yi kurdu.

Üye olduğu Hopa TSO'yu ziyaret eden Şahin, başkan Osman Yürek ile sohbet etti.

Şahin, "Şu an gümrük giriş kartımda geldi. İşlemlerin çoğunu öğrendim, daha da öğrenmeye çalışıyorum. Tır şoförlerinin yükledikleri yüke göre işlem yapıyorum. Yükün ağırlığı olsun, nereye gittiği, nereden geldiği gibi bunlara bakarak evraklar hazırlıyorum. Yani evrak hazırlıyorum, takip ediyorum. Zor bir iş değil aslında her kadının yapabileceği bir iş." diye konuştu.

Şirketini büyütmek ve kadın çalışan istihdam etmek istediğini dile getiren Şahin, "Müşteri potansiyelim şu an için fazla yok. Sanırım kadın olduğum için şoförler pek fazla güvenmiyorlar ama inşallah zamanla artacak." dedi.

Akyürek ise genç girişimci Şahin'e oda olarak her türlü desteği verecekleri ifade ederek, şunları söyledi:

"Öncelikle Selen Şahin odamızın kadın üyelerinden biri ancak farkı Sarp Kara Hudut Kapısı'nda gümrük işlerini yapmakla kendisini sorumlu hisseden ve kendisine iş ve istihdam yaratan genç bir kardeşimiz. Bunun için kendisini kutluyorum. Ticaret ve Sanayi Odası olarak genç kardeşimizin her zaman yanında olacağız. Yasalar çerçevesinde kanunları aşmadan Sarp Kara Hudut Kapısı'nda gümrük işleri yapmak üzere her türlü yardımı yapacağız. Zaten gümrük işi yapan arkadaşlar da kendisine destek olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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