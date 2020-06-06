Gemlik'te dalgıçlar denizi temizledi Gemlik Belediyesi tarafından, Dünya Çevre Günü dolayısıyla, denizde temizlik yapıldı.

Gemlik Belediyesi tarafından, Dünya Çevre Günü dolayısıyla, denizde temizlik yapıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da, diğer dalgıçlarla birlikte denizin altında temizlik yapmak için Gemlik Körfezi'nde dalış yaptı.

Aralarında bisiklet, araç lastiği gibi malzemelerin de bulunduğu çok miktarda çöp dalgıçlarca kıyıya çıkarıldı.

Etkinliği ardından açıklamalarda bulunan Sertaslan, çevre temizliği konusunda herkesten hassasiyet beklediklerini söyledi.

Denizin dibinden çok miktarda çöp topladıklarını anlatan Sertaslan, şunları söyledi:

"Deniz temizliği her yıl daha iyiye gidiyor. Denizin altında canlı yaşamı var, hala mücadele ediyorlar. İyi olacak diye umuyoruz. Bursa ve Gemlik belediyeleri olarak deniz temizliği konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Büyükşehir belediyemizin Orhangazi'ye yaptığı arıtmayla biraz daha körfezi temizleyeceğiz."

Kaynak: AA