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Gemilerin denize elverişlilik denetiminin esasları yeniden belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemilerin denize elverişlilik ve su aracı uygunluk belgeleri denetimlerine ilişkin esaslarda değişiklik yaptı.

Gemilerin denize elverişlilik denetiminin esasları yeniden belirlendi
29.05.2020 09:45 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:45

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemilerin denize elverişlilik ve su aracı uygunluk belgeleri denetimlerine ilişkin esaslarda değişiklik yaptı.

Bakanlığın, Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, denize elverişlilik belgesi ve su aracı uygunluk belgesi için gereken su altı ve deniz sörveylerine (gemi ve su araçlarına yönelik denetim) ilişkin hükümde değişikliğe gidildi.

Yolcu gemisi hariç diğer gemilerde yıllık sörveylere yönelik olarak deniz sörveyi her yıl, sualtı sörveyi ise 2 yılda bir yapılacak. 5 yıllık süredeki ikinci veya üçüncü yıl dönümündeki sualtı sörveylerinden en az birisi karada gerçekleştirilecek.

Tam boyu 24 metreye kadar olan gemilerin kara sörveyleri zamanında kara ve deniz sörveyleri karada birlikte yapılabilecek. Bu gemilerde gerek görülmesi durumunda, denetimi yapan personel veya yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşların teklifi ve liman başkanının kararı ile denizde kapsamlı denetim söz konusu olabilecek.

Denize elverişlilik belgesi ve su aracı uygunluk belgesi sörvey ve belge düzenleme yetkisi ile ilgili esaslarda da değişikliğe gidildi.

Tam boyu 24 metre ve üzerinde olan gemilerin denize elverişlilik belgesi ve su aracı uygunluk belgesi sörveyi denetim uzmanları tarafından yapılacak.

Tam boyu 24 metreye kadar olan gemilerin denize elverişlilik belgesi ve su aracı uygunluk belgesi denetimi, denetim uzmanı dışında denetim konusunda eğitim alarak yetkilendirilmiş liman başkanı, liman başkan yardımcısı veya denizcilikle ilgili meslek yüksekokullarından mezun uzman tarafından gerçekleştirilebilecek.

Tam boyu 15 metreye kadar olan gemilerin denize elverişlilik belgesi ve su aracı uygunluk belgesi denetimi belirtilen personel dışında denetim konusunda eğitim alarak yetkilendirilmiş idare personeli veya İdare tarafından bu iş için yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlarca yapılabilecek.

Bünyesinde denetim uzmanı bulunan liman başkanlıklarında bu denetimler öncelikle denetim uzmanı tarafından yerine getirilecek. Düzenlenen denize elverişlilik belgeleri ve su aracı uygunluk belgeleri liman başkanı tarafından imzalanacak.

Kovid-19'un denetimlere etkisi

Yeni tip koronavirüsün etkilerinin azaltılması için çıkarılan "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında belirlenen sürelerin sonunda denize elverişlilik belgelerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılacak denetlemelere ilişkin gerekli iş ve işlemler, kara sörveyi yapılamayan gemilerin denizde yapılacak kondüsyon denetimi ve seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliği denetimlerinin yapılarak uygun bulunması durumunda denizde belgelendirilmeleri de dahil Bakanlık tarafından belirlenecek.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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