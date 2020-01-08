Gelendost'a atanan kadın Kaymakam görevine başladı
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Gelendost'a atanan kadın Kaymakam görevine başladı

Isparta'nın Gelendost İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde görev yeri değiştirilen Kaymakam Mehmet Kılıç'ın başka bir ilçeye atanmasının ardından boşalan koltuğa ilk kez kadın Kaymakam atandı.

08.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:41
Gelendost'a atanan kadın Kaymakam görevine başladı

'nın İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde görev yeri değiştirilen Kaymakam 'ın başka bir ilçeye atanmasının ardından boşalan koltuğa ilk kez kadın Kaymakam atandı.


İçişleri Bakanlığı tarafından ataması yapılan Kaymakam Uz görevine bu sabah itibari ile başladı. Uz'un daha önce Denizli'nin Güney ilçesinde Kaymakam olarak görev yaptığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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