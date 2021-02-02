Gelecek Partisi Samsun Teşkilatı Havza'da ziyaretlerde bulundu
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Gelecek Partisi Samsun Teşkilatı Havza'da ziyaretlerde bulundu

02.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:10
Gelecek Partisi Samsun Teşkilatı Havza'da ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Samsun İl Başkanı Mustafa Yeşilyurt ve yönetim kurulu üyeleri, Havza ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Gelecek Partisi Samsun İl Başkanı Mustafa Yeşilyurt ve yönetim kurulu üyeleri, Havza ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Yeşilyurt ile beraberindekiler, Havza Muhtarları Derneği, Havza Madeni İşler Esnaf Odası, Havza Ticaret ve Sanayi Odası ile diğer esnaf odalarını ziyaret etti.

Yeşilyurt, parti çalışmaları ve programı hakkında bilgi vererek, "Gittiğimiz her yerde olumlu karşılandık. Bu da bizleri memnun ediyor. Gittiğimiz hiçbir yerde parti ayrımı yapmadan ziyaretlerimizi sürdürdük. Belirli program dahilinde tüm ilçelerimizi ziyaret ediyoruz, halkımızın sorunlarını yerinde tespit ediyoruz." dedi.

Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin de ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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