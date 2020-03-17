Gelecek Partisi Ilgın İlçe Başkanı Şenol, basın mensuplarıyla bir araya geldi Gelecek Partisi Ilgın kurucu İlçe Başkanı Mustafa Şenol, basın mensuplarıyla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi Ilgın kurucu İlçe Başkanı Mustafa Şenol, basın mensuplarıyla tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Yeni siyasi oluşumda Ilgın'ı temsil etme görevinin kendisine verildiğini hatırlatan Şenol, çok yakında ilçe başkanlığı binasının açılacağını ve partisinin tabelasının asılacağını söyledi.

Partilerine karşı halkın ilgisinin, beklendiğinden daha fazla olmasının, kendisini çok mutlu ettiğini belirten Şenol, şunları kaydetti:

"Yeni siyasi oluşumda Ilgın'ımızı temsil etme görevi tarafıma tevdi edildi. Ilgın'mızı en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Yönetim kurulu çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede tabelamızı asıcağız. Ilgın'da 'taş üzerine, bir taş da biz koyabilir miyiz' düşüncesi ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Elini sıkmadığımız esnafımız evine girmediğimiz hemşehrimiz kalmayacak. Partimize halkımızın çok büyük bir teveccühü var. Kuruluş aşamasında partimizin ilçe teşkilatında görev almak isteyen halkımızdan yüzlerce mesaj, telefon ve mail alıyoruz. Tüm talepleri detaylı bir şekilde değerlendiriyoruz."

Kaynak: AA