Geleceğin madencileri bu lisede yetişiyor

İvrindi ilçesinde TÜMAD Madencilik tarafından yapımı tamamlanıp geçen yıl eğitim öğretime açılan Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, pandemi nedeniyle ilk yıl uzaktan eğitim verdi. Bu yıl başlayan yüz yüze eğitimin ardından geçen günlerde lisenin resmi açılışı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapıldı. Türkiye'nin ilk madencilik lisesi olan lisede 131 öğrenci eğitim görüyor.

Öğrencilerden Mustafa Arslan ise ailesinde maden sektöründe çalışan birçok işçi olduğunu söyledi. Kendisinin de İvrindi'de yaşamak ve maden sektöründe daha kalifiye bir çalışan olmak için bölümü tercih ettiğini söyleyen Arslan, "Civarda birçok maden işletmesi var. Ailemde de birçok sektör çalışanı var. Ben de madenci olmak istiyordum. Şu anda hedefim maden mühendisi olabilmek. Daha bilinçli şekilde sektörde yer almak istiyorum. Burada madenlerin ayrıştırılması gibi birçok konu görüyoruz. Bu madencilikle ilgili ilk lise olduğu için de buraya gelmek istedim" diye konuştu.