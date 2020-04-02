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Güney Ege, 1 Nisan, Ekonomi

GEKA'dan Korona virüs ile mücadeleye 6 milyonluk destek

Güney Ege Kalkınma Ajansı, 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda tasarlanan "COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı'nı ilan etti.

02.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:43
GEKA'dan Korona virüs ile mücadeleye 6 milyonluk destek

Güney Ege Kalkınma Ajansı, 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda tasarlanan "COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı'nı ilan etti. Aydın, Denizli ve Muğla illerinin tamamında uygulanacak olan programın toplam bütçesi 6 milyon TL.

Program kapsamında korona virüs salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu amaca ulaşmak için 'Virüsün Yayılımının Önlenmesi ve Kontrol Altına Alınması', 'Halk Sağlığı için Acil Hazırlık ve Müdahale Çalışmaları' ile 'Salgının Ülke ve Bölge Ekonomisine Negatif Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik Yenilikçi Uygulamalar Geliştirilmesi' adlı 3 öncelik belirlendi. COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programında "Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar" ve "Kar Amacı Güden İşletmeler" uygun başvuru sahibi olabiliyor. Valilikler, kaymakamlıklar, kamu kurumlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri, yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (odalar, borsalar vb.), organize sanayi bölgeleri, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf vb.), üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve firmalar salgına yönelik acil çözüm sunan projeleri ile programa başvurabilecek.

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programında destek her bir proje için, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara asgari yüzde 10 (50 bin TL) azami yüzde 100 (500 bin TL) olarak belirlendi. Kar amacı güden kuruluşlar için asgari yüzde 10, azami yüzde 50 olarak belirlendi. Potansiyel başvuru sahipleri, proje başvurularına www.geka.gov.tr adresinden erişilebiliyor. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik olarak başvuruyu doldurmaları gerekiyor. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretiyor. Bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılıyor.

Programın son başvuru tarihi 30 Nisan 2020 olarak belirlendi. Program süresi boyunca herhangi bir günde proje başvurusu yapılıyor. Ajansa ulaşan proje teklifleri son başvuru tarihi beklenmeden değerlendirmeye alınıyor. Başvuru sürecinde proje değerlendirmesine başlanılması ve başarılı projelere verilecek toplam destek miktarının programa tahsis edilen bütçeye ulaşması halinde program, başvuru süreci tamamlanmadan sonlandırılabiliyor.

Korona virüs önlemleri çerçevesinde ve kişisel teması en aza indirmek amacıyla program ile ilgili bilgilendirmeler video konferans yöntemi, e-posta ve telefon ile yapılacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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