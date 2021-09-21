GEKA'dan kooperatif ve birliklere eğitim hizmeti

Güney Ege Kalkınma Ajansı Aydın, Denizli ve Muğla'daki kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasitelerinin güçlenmesi amacıyla finansal okuryazarlık, temel düzeyde bilgisayar kullanımı, uygulamalı proje hazırlama ile satış, pazarlama ve markalaşma eğitimleri düzenleyecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyetlerini Güney Ege'de yürüten GEKA'nın, "Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Sonuç Odaklı Programı" kapsamında düzenleyeceği eğitimlerin, gelecek aylarda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Üretim odaklı kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine hizmet edecek eğitimlere katılmak isteyen katılımcıların, www.geka.gov.tr adresini ziyaret ederek "Eğitim Talep Formunu" doldurarak başvuru yapması gerekiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, "Bölgemizdeki kooperatif ve birliklere yönelik düzenleyeceğimiz eğitimleri, Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında gerçekleştiriyoruz. Güney Ege'deki ana hedeflerimizden biri kooperatif ve birliklerin rekabet gücünün artırılmasıdır. Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Sonuç Odaklı Programı ile kırsal alanda istihdam ve gelir düzeyinin bölgedeki gelişmiş alanların seviyesine yaklaştırılması, yerelde sermayenin artırılarak tabana yayılması beklenmektedir. Bu kapsamda Ajansımız özellikle, üretim odaklı kooperatiflerin ve birliklerin desteklenmesine yönelik mali destek programları tasarlayarak geçtiğimiz yıllarda projelere destek verdi. Bunun yanında kooperatif ve birliklerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin de yapılan çalışmaların doğru bir şekilde uygulanması ve nihai başarıya ulaşması konusunda önemli olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planladığımız finansal okuryazarlık, temel düzeyde bilgisayar kullanımı, uygulamalı proje hazırlama ile satış, pazarlama ve markalaşma eğitimleri ile destek verdiğimiz projelerin tamamlanmasıyla Bölgemizdeki üretici örgütlerinin kurumsal kapasiteleri güçlenecektir. Bu nedenle Aydın, Denizli ve Muğla'daki kooperatif ve birliklerin çalışanlarına ve üyelerine yönelik düzenlenecek eğitimlerin kaçırılmamasını öneririz. Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz destek programları, planlama, tanıtım, eğitim ve yatırımcı ilişkileri vb. faaliyetleri ile üretici örgütlerimizin işleme, paketleme, depolama süreçlerinin iyileştirilmesinin yanında markalaşma ve pazarlama kapasiteleri de artacaktır" dedi. - AYDIN