GEKA'dan kooperatif ve birliklere eğitim hizmeti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GEKA'dan kooperatif ve birliklere eğitim hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
GEKA'dan kooperatif ve birliklere eğitim hizmeti

Güney Ege Kalkınma Ajansı Aydın, Denizli ve Muğla'daki kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasitelerinin güçlenmesi amacıyla finansal okuryazarlık, temel düzeyde bilgisayar kullanımı, uygulamalı proje hazırlama ile satış, pazarlama ve markalaşma eğitimleri düzenleyecek.

Güney Ege Kalkınma Ajansı Aydın, Denizli ve Muğla'daki kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasitelerinin güçlenmesi amacıyla finansal okuryazarlık, temel düzeyde bilgisayar kullanımı, uygulamalı proje hazırlama ile satış, pazarlama ve markalaşma eğitimleri düzenleyecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyetlerini Güney Ege'de yürüten GEKA'nın, "Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Sonuç Odaklı Programı" kapsamında düzenleyeceği eğitimlerin, gelecek aylarda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Üretim odaklı kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine hizmet edecek eğitimlere katılmak isteyen katılımcıların, www.geka.gov.tr adresini ziyaret ederek "Eğitim Talep Formunu" doldurarak başvuru yapması gerekiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, "Bölgemizdeki kooperatif ve birliklere yönelik düzenleyeceğimiz eğitimleri, Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında gerçekleştiriyoruz. Güney Ege'deki ana hedeflerimizden biri kooperatif ve birliklerin rekabet gücünün artırılmasıdır. Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Sonuç Odaklı Programı ile kırsal alanda istihdam ve gelir düzeyinin bölgedeki gelişmiş alanların seviyesine yaklaştırılması, yerelde sermayenin artırılarak tabana yayılması beklenmektedir. Bu kapsamda Ajansımız özellikle, üretim odaklı kooperatiflerin ve birliklerin desteklenmesine yönelik mali destek programları tasarlayarak geçtiğimiz yıllarda projelere destek verdi. Bunun yanında kooperatif ve birliklerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin de yapılan çalışmaların doğru bir şekilde uygulanması ve nihai başarıya ulaşması konusunda önemli olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planladığımız finansal okuryazarlık, temel düzeyde bilgisayar kullanımı, uygulamalı proje hazırlama ile satış, pazarlama ve markalaşma eğitimleri ile destek verdiğimiz projelerin tamamlanmasıyla Bölgemizdeki üretici örgütlerinin kurumsal kapasiteleri güçlenecektir. Bu nedenle Aydın, Denizli ve Muğla'daki kooperatif ve birliklerin çalışanlarına ve üyelerine yönelik düzenlenecek eğitimlerin kaçırılmamasını öneririz. Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz destek programları, planlama, tanıtım, eğitim ve yatırımcı ilişkileri vb. faaliyetleri ile üretici örgütlerimizin işleme, paketleme, depolama süreçlerinin iyileştirilmesinin yanında markalaşma ve pazarlama kapasiteleri de artacaktır" dedi. - AYDIN

GEKA'dan kooperatif ve birliklere eğitim hizmeti

GEKA'dan kooperatif ve birliklere eğitim hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Aşı karşıtı gazeteci, koronavirüsten hayatını kaybetti

Aşı karşıtı gazeteci, koronavirüsten hayatını kaybetti

 Davutoğlu, Muğla'da partisinin il kongresinde konuştu Açıklaması

Davutoğlu, Muğla'da partisinin il kongresinde konuştu Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Beren Saat
Magazin Pınar Deniz Oğuzhan Koç
Spor Pınar Deniz Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Mehmet Nuri Ersoy Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Pınar Deniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: GEKA'dan kooperatif ve birliklere eğitim hizmeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 11:12:57. #1.11#