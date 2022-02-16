Geceye damga vuran olay! Messi ve Ronaldo'nun aynı anda yaşadıkları tesadüfle açıklanamaz
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Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki rekabet dün geceye damgasını vurdu. Şampiyonlar Ligi Son 16'da PSG'nin Real Madrid ile karşı karşıya geldiği maçta Arjantinli yıldız penaltı kaçırdı. Aynı dakikada ise Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, Brighton maçında 5 kişi yanıltarak topu ağlara gönderdi. Messi'nin yıkım, Ronaldo'nun zafer yaşadığı o anlar sosyal medyada gündemin zirvesine yerleşti.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu mücadelesinde Paris Saint-Germain, Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede yıldız futbolcu Kylian Mbappe'nin son dakikada attığı gol, maçın skorunu belirledi. Fransız temsilcisi, Madrid ekibini 1-0 yenmeyi başardı.
Ancak bu maça Lionel Messi damgasını vurdu. Arjantinli yıldız futbolcu, maçın 62. dakikasında kullandığı penaltıda Thibaut Courtois'yı geçemedi. Madrid ekibinin kalecisi, Messi'nin penaltısını kurtarmayı başardı. Daha önce Real Madrid'e karşı kullandığı 6 penaltı atışını da gole çevirmeyi başaran Lionel Messi, ilk kez Madrid ekibine karşı kullandığı penaltıyı kaçırmış oldu. Bu kaçan penaltı, Messi'nin kariyerinde 30. kaçan penaltısı oldu. Ayrıca Messi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktığı 2004/05 sezonundan bu yana en fazla penaltı kaçıran oyuncu konumuna düştü.
Öte yandan İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Brighton ile karşılaşan Manchester United, rakibini 2-0 gibi bir skorla geçmeyi başardı. Takımının ilk golünü kaydeden Cristiano Ronaldo ise 6 maçlık gol orucunu bozmuş oldu.
Dün gece oynanan iki maçta, Lionel Messi'nin penaltı kaçırdığı anda Cristiano Ronaldo'nun gol atması sosyal medyada gündem oldu. Messi ve Ronaldo arasındaki rekabet konuşulurken, iki futbolcunun hayranları iki futbolcuyu birbiriyle kıyaslamaya devam etti. Ronaldo eleştirilerden kurtuldu, Messi hedef tahtasına oturdu.
37 yaşındaki Cristiano Ronaldo bu sezon Manchester United forması altında 28 maça çıkıp 15 gol attı ve 3 asist yaptı. Kariyerine PSG'de devam Lionel Messi ise bu sezon çıktığı 21 maçta, 7 gol atıp 8 asist yaptı. Bu performanslarına göre Portekizli yıldız futbolcu 28 maçta 18 gole doğrudan katkı yaparken, Arjantinli yıldız futbolcu 21 maçta 15 gole doğrudan katkı sağladı.