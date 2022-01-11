Geçen yıl 100 milyon liralık ihracat yapan FİSKOBİRLİK çıtayı yükseltti

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) 2021'de 35 ülkeye 100 milyon liralık ihracat gerçekleştirdi.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, AA muhabirine, 2021'in, son 4-5 senedir belirledikleri hedeflerin tuttuğu bir yıl olduğunu söyledi.

Henüz sezonun ortasında olmalarına rağmen üreticiden yaklaşık 10 bin ton kabuklu fındık aldıklarını belirten Bayraktar, sezonun ikinci yarısında hem üreticiden aldıkları ürün miktarını hem de ürün çeşitliliğini artırarak ihracat hedefini daha yukarılara taşımayı hedeflediklerini aktardı.

Bayraktar, sürekli yeni ürünler ortaya koyma ve farklı pazarlarda yer alma çabalarının olduğunu vurgulayarak, özellikle 2021 yılında ihracata ağırlık verdiklerini ifade etti.

Geçen yıl 100 milyon liralık ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Bayraktar, "100 milyon liralık ihracat özellikle dış pazara yeni açılan bir kurum için çok iyi bir rakam. Bir önceki yıla göre FİSKOBİRLİK'in 4-5 kat büyüdüğünü görebiliyoruz. Ayrıca kurumun bu yıl da adından sıkça bahsettirdiğini ve daha fazla yatırım yaparak pazardan çok daha fazla pay aldığını söyleyebiliriz." dedi.

Bayraktar, şimdilik 35 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerine değinerek, bu ülkelerin başında İtalya, İspanya, Almanya, Cezayir, Libya ve ABD'nin geldiğini söyledi.

Yeni dönemde yeni pazarlara yöneleceklerini anlatan Bayraktar, "Bu sene inşallah Avrupa ve Amerika pazarında olduğumuz gibi Afrika ve Asya pazarında da olmaya çalışacağız. Buralara öncelik vereceğiz." diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye pazarında ise gelirlerinin 600 milyon liraya ulaştığını, bunun bir önceki yıla göre yüzde 54 büyüme anlamına geldiğini söyledi.

Kurumun son 6 yıldır kendi öz kaynaklarıyla üreticiden fındık aldığına dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla 2021 kurumun, kendi inisiyatifini kullanarak yeni hamleler yaptığı bir yıl oldu. Önümüzde alınacak çok yol var ama 100 milyon liralık ihracat FİSKOBİRLİK açısından bir rekordur. Amacımız birliği her geçen yıl büyüyen bir kurum haline getirmek. Çünkü FİSKOBİRLİK Türkiye'de ve dünyada fındık piyasasında bir marka."

"Her geçen yıl ürün çeşitliliğini artırıyoruz"

Lütfi Bayraktar, FİSKOBİRLİK'in büyümesinde yeni kurulan kooperatiflerin önemli rol oynadığını kaydederek, "Her geçen yıl ürün çeşitliliğini artırıyoruz. Her yıl en az 2-3 ürünü yeni portföyümüze katmaya çalışıyoruz. 2021'de fındığı daha fazla aldık, daha fazla işledik ve dünyaya da daha fazla sattık. Hedefimiz 2022 yılında daha çok büyüyerek hedeflerimizi önce tutturmak, sonra da geçen yılın rakamlarının üzerine çıkmaktır." dedi.

AA / Hayati Akçay - Ekonomi Haberleri

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