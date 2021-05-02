Gazze'de İsrail'in Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlalleri Filistinlilerce protesto edildi
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Gazze'de İsrail'in Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlalleri Filistinlilerce protesto edildi

Gazze'de İsrail'in Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlalleri Filistinlilerce protesto edildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Gazze'de onlarca Filistinli, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlallerini protesto etti.

Gazze'de onlarca Filistinli, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlallerini protesto etti.

Gazze'deki Filistinli grupları bünyesinde bulunduran Ulusal ve İslami Güçler Birliği'nin organize ettiği gösteride İsrail saldırılarına maruz kalan Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Kudüs sakinlerine ve Mescid-i Aksa'ya destek mesajı verildi.

Eylemciler, İsrail'in ihlallerine karşı ve Kudüs sakinlerine destek sloganlarının yer aldığı pankartlar taşıdı.

İslami Cihad Hareketi yetkilisi Ahmed el-Mudellel, gösteride yaptığı konuşmada, Filistin halkının, İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yönelik ihlallerini reddetmek ve işgal altındaki Kudüs şehrine destek vermek için ayaklandığını söyledi.

İsrail'in ihlallerine karşı sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Mudellel, İsrail ile temas hattındaki tüm Filistinlilere "düşmana karşı ayaklanmaları" çağrısında bulundu.

İsrail'in, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı evleri yıkma planı ile kentin Yahudileştirilmesi çalışmaları çerçevesinde Filistinlilere yönelik sistematik tehcir politikası uyguladığı gözleniyor.

Doğu Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesi, bu yılın başından itibaren Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 7 Filistinli ailenin İsrailli yerleşimciler lehine evlerinden tahliye edilmesi yönündeki kararı onaylamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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