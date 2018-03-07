Gazişehir Gaziantep, Digitürk ile Anlaşma İmzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Digiturk ile yayın paketi anlaşması yaptı.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Koçer, kulüpte düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, taraftarların takıma desteğinin her geçen gün arttığını belirtti.

Sezon başında sıfırdan yapılanan bir kulüp olarak, şu ana kadar önemli adımlar atmayı başardıklarını belirten Koçer, "Kurumsallığa oldukça önem veriyoruz ve Gaziantep şehrimizin adını hak ettiği yerlere getirebilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye'nin önemli firmalarından olan Digiturk ile iş birliği anlaşması imzalamamız da bizleri heyecanlandırıyor. Taraftarlarımızın takımımıza olan ilgisinin farkındayız. Umut ediyorum ki bu anlaşmada, her iki taraf için çok güzel sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Kulübümüz adına hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Kulübün Sportif Direktörü Kemal Aslan ise her geçen gün gelişen teknoloji dünyasında öncü firmalarından olan Digiturk ile yapmış oldukları anlaşmanın önemli olduğuna vurgu yaptı.

Digiturk Bölge Müdürü Kayhan Ekbic ise Spor Toto 1. Lig'in en önemli ve parlayan yıldızlarından Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüyle anlaşma sağladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Sezon itibariyle beINSports ve Digiturk olarak Spor Toto 1. Lig'in yayın haklarını almış bulunduklarını belirten Ekbic, "Buradaki esas amacımız, bu güzide kulübümüze maksimum derecede destek sağlayabilmek. Diğer amacımız ise Gaziantepli futbolseverlere avantajlı paketleri sunarak, takımlarının dış saha maçlarını da izlemelerini sağlamak istiyoruz. Gazişehir'in iç sahada oynadığı son maçları incelediğimiz takdirde taraftarın büyük ilgisini bizlerde görüyoruz. İç sahada oynanan maçlarda tribünden destekleyen taraftarların, deplasman maçlarında daha kaliteli bir yayını avantajlı halde sunabilmek için bir anlaşma imzalıyoruz. Bu anlaşmanın hem Gaziantep halkına, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüne ve Digiturk beIN Medya grubuna hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile Digiturk arasında yayın paketi imzalandı.

Yayın paketi kapsamında Digiturk üyeliği ile 12 aylık taahhüt ile yapılacak üyeliklerde ilk 3 ay için aylık sadece 13.50 lira, kalan 9 ay için her ay 27 liralık bir ücret ödeyerek takımlarının oynayacağı tüm maçları izleyebilecek. Taraftarlara, bu avantajların yanı sıra 2 ay boyunca Spor Toto Süper Lig ve beINSports'taki tüm maçların yer aldığı sporun yıldızı paketi hediye edilecek.