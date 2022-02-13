GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - SPOR Gaziosmanpaşa SK namağlup şampiyon

U18 ve U16 takımları kupalarını aldı

Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA) - Gaziosmanpaşa Spor Kulübü'nün namağlup şampiyonlarına kupa ve madalyaları takdim edildi.

İstanbul Süper Amatör Lig 3'üncü Grupta mücadele eden Gaziosmanpaşa Spor Kulübü, başarılarına devam ediyor. Yeşil-Kırmızılı kulübün U18 ve U16 takımları, gruplarını namağlup şampiyon tamamladı. Sedat Balkanlı Spor Tesisleri'nde düzenlenen kupa ve madalya törenine; Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa SK Başkanı Ömer Güler, yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

HASAN TAHSİN USTA: BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUZ

Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hasan Tahsin Usta, düzenlene törende yaptığı açıklamada, "Buraya gelinceye kadar birçok emek vermiş kardeşlerimiz var altyapısından üst yapısına, hocasından malzeme taşıyanına sizinle beraber koşuşturan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemizi ve size gönül veren sevdiklerinizi en iyi şekilde temsil edip hem de namağlup şampiyon olduğunuz için de sizleri tebrik ediyorum. Tabii ki en büyük arzumuz bu işin devamı. Sporda yaş, zaman, mekan sınır tanımaz. Herkesin her yaşta mutlaka bir sporla ilgilenmesini arzu ediyorum. Gaziosmanpaşa ilçemiz de bu kapsamda başta tabii istesek de istemesek de futbola meraklı seyircilerimiz geliyor ama sporun her dalında mutlaka herkesin kendi zamanına, yeteneğine göre uğraşmasını arzuluyoruz. Kendinizi, takımınızı ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz" dedi.

ÖMER GÜLER: GAZİOSMANPAŞAMIZ ÖZLENEN GÜNLERİNE KAVUŞACAK

Gaziosmanpaşa SK Başkanı Ömer Güler, "Bu şampiyonluğun mimarı Gökhan hocamız ve ekibi, kendilerine teşekkür ediyoruz. Gaziosmanpaşamız özlenen günlerine kavuşacak inşallah. Her işimiz altyapımız. Gaziosmanpaşa'nın geleneksel kültürünü yaşatmak, altyapıdaki oyuncularla da başarıları yakalamak istiyoruz" diye konuştu.

ERDOĞAN ÖZALP: GÜZEL GÜNLERİ HEP BERABER GETİRECEĞİZ.

Gaziosmanpaşa SK A Takım Sorumlusu Erdoğan Özalp, "Gaziosmanpaşa'nın gençleri ve biz hocaları olarak devamlı Gaziosmanpaşa'nın hüviyetine kavuşturmak için buradayız. ve bu hüviyeti devamlı bize yaşatacak olan gençlerimiz şampiyonluğu bu sene 2 grupta namağlup olarak verdiler. Gökhan ve Serdar hocalarımızın büyük gayretleriyle tekrar Gaziosmanpaşamızı gerçek hüviyetine kavuşturmak için çalışıyoruz. Kardeşlerimizle bayağı bir mesafe aldık. Güzel günleri hep beraber getireceğiz" şeklinde konuştu.

GÖKHAN ŞENOL: A TAKIMIMIZI ALTYAPIMIZDAN OLUŞTURMAYI PLANLIYORUZ

Gaziosmanpaşa SK Altyapı Sorumlusu Gökhan Şenol, "Gaziosmanpaşa Spor bölgede U16 ve U18'de namağlup şampiyon olan tek kulüp. Başkanımız Ömer Güler, yönetim kurulu ve Erdoğan hocamıza teşekkür ediyorum. Altyapı ve A takım olarak çok koordineli çalışıyoruz. A takımda şu anda 7-8 tane oyuncumuz var. Bunlar bu şekilde devam edecek inşallah. Birkaç seneye tamamen Allah nasip ederse A takımımızı altyapımızdan oluşturmayı planlıyoruz. Burada çok güzel bir kalabalık, mutluluk var. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum yağmur, çamur, kar demeden çok güzel mücadele ettiler, Allah da nasip etti" ifadelerini kullandı.

SERDAR AYAZ: GAZİOSMANPAŞA, TÜRK FUTBOLUNA BİRÇOK YILDIZ KAZANDIRMIŞ BİR KULÜP

Gaziosmanpaşa SK U16 Sorumlusu Serdar Ayaz, Bu sene Gökhan hocamızla beraber bu yola baş koyarken zaten düşüncelerimiz kulübü eski günlerine getirelim şeklindeydi. Gaziosmanpaşa, Türk futboluna birçok yıldız kazandırmış bir kulüp. Eski hüviyetine kavuşturmak için buradayız. İsteğimiz amacımız Türkiye finallerinde Gaziosmanpaşa'yı en güzel şekilde temsil etmek. Buradan dışarı çıkmak istiyoruz. Gaziosmanpaşa'yı sadece burada değil Türkiye'de de en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

ALİ TANJU ÇOBAN: HEDEFİMİZ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA FİNALLERE GİTMEK

Gaziosmanpaşa SK U18 kaptanı Ali Tanju Çoban ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Çok mutluyuz, çalıştık, başardık. Hedefimiz İstanbul şampiyonasında başarı gösterip Türkiye şampiyonasında finallere gitmek. Gaziosmanpaşaspor'u U18, U16 ve altyapı olarak eski günlerine kavuşturacağız."