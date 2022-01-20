GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Gaziosmanpaşa'da geri geri kayan kamyonet binaya çarptı...Çocuklar ölümden saniyelerle böyle kurtuldu

İSTANBUL - Gaziosmpaşa'da sürücüsünün manevra yaptığı esnada freni boşalan kamyonet yokuş aşağı kaymaya başladı. Yaklaşık 100 metre geriye doğru kayarak giden kamyon bir binanın duvarına çarparak dururken, sokak üzerinde oynayan çocukların saniyelerle ölümden kurtulduğu o anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mahallesi 43. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yük boşaltmak için bir dükkanın önünde bekleyen kamyon, sürücüsünün manevra yaptığı esnada freni boşalarak geriye doğru kaymaya başladı. Yaklaşık 100 metre kayarak geriye doğru giden ilk önce bir binanın balkonuna çarptı. Hızını alamayan kamyon daha sonra bir binaya çarparak durabildi. Büyük bir gürültüyle dışarıya koşan mahalle sakinleri gördükleri manzara karşısında adeta şoku yaşadı. Olay sonrası polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Oyun oynayan çocuklar saniyelerle ölümden döndü

Manevra yaptığı esnada frenleri boşalarak geriye doğru kaydığı esnada sokak üzerinde oyun oynayan çocuklar kamyonun geriye geldiğini görünce sağa sola kaçıştı. Ölümden saniyelerle kurtulan çocukları o anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'Deprem oluyor sandım'

Deprem olduğunu ve o esnada evde olduğunu belirten Emirhan Demirbay, " O esnada evdeydim. Camın evinde otururken ev titredi. Herhalde deprem oluyor dedim. Camı açtım her taraf toz bulutuydu. Sonra aşağıya indim. Burada molozlar aşağıya inmişti. Ağaçları ve kabloları koparmış" dedi.

Olay sonrası kamyonun kaldırılması için vinç ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.