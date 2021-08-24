Gaziemir'de 30 Ağustos'ta bin 500 kişi aynı anda zeybek oynayacak

Gaziemir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında özel bir program hazırlıyor.

Gaziemir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında özel bir program hazırlıyor. Belediyenin düzenleyeceği Gaziemir Ata'sı için oynuyor isimli kutlama programı kapsamında, bin 500 kişi aynı anda zeybek oynayacak.

Gaziemir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında harekete geçti. Bu kapsamda, Gaziemir Ata'sı için oynuyor isimli kutlama programı düzenlenecek. İlçe Stadı'nda düzenlenecek bu program kapsamında bin 500 kişi, kırmızı beyaz tişört giyerek aynı anda zeybek oynayacak ve Türk bayrağı oluşturacak.

Öte yandan zeybek gösterisine katılmak isteyenler, üç haftadır belediyenin halk dansları eğitmenleri eşliğinde gösteriye hazırlık yapıyor. Haftanın beş günü düzenlenen hazırlıklar, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda, Beyazevler Parkı'nda, Irmak Mahallesi Pazar Yeri'nde ve Sarnıç Naim Süleymaoğlu Kültür Merkezi'nde devam ediyor.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da, 30 Ağustos Zafer Bayramına kadar sürecek zeybek derslerini ziyaret ederek, yurttaşlarla birlikte çalışmalara katılıyor. Gönüllü katılımcılarla birlikte zeybek oynayan Başkan Arda, "En büyük zaferlerimizden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılını ilçemizde özel bir programla kutlayacağız. Gaziemir Ata'sı için oynuyor etkinliğimizde binlerce Gaziemirli zeybek oynayacak. Hemşehrilerimiz üç haftadır halk dansları eğitmenlerimiz eşliğinde büyük güne hazırlanıyor. Bayramımız yaklaştıkça coşkumuzda, heyecanımızda artıyor" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı