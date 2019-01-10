Gaziantepli Halıcılar Domotex Hannover Fuarına Katılıyor

Gaziantepli halıcılar, Almanya'da düzenlenecek "Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı'na" katılacak.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Valisi Davut Gül, 11-14 Ocak'taki fuara katılacak ihracatçılarla havalimanında bir araya geldi.

Gül, Gaziantep'in, makine halısında dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, gelecekte de bu özelliğini koruyacağına inandığını belirtti.

Bu yıl daha fazla üretim, istihdam ve ihracat temennisinde bulunan Gül, fuara katılacak iş adamlarına bol kazançlar diledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan'da hedeflerinin dünya ticaretindeki lider konumlarını koruyarak daha yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünlerle dünya halı pazarındaki paylarını artırmak olduğunu vurguladı.

Fuara Türkiye'den katılan 170 firmanın 92'sinin Gaziantep'ten olduğunu aktaran Kaplan, GAİB'in açtığı stant sayesinde yabancı müşterilerle temaslar kurulacağını belirtti.

Türk ihracatçıların fuarda etkin olacağını dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

"Fuar alanı 106 bin 321 metrekare alandan oluşuyor. Türk firmaları toplam 23 bin 538 metrekare alana yerleşti. Fuarın en büyük katılımcı ülkesi yıllardır olduğu gibi bu yıl da Türkiye olacaktır. Türkiye'den katılan firmaların 92'si, yani yüzde 54'ü Gaziantep'ten katılmaktadır. Gaziantep'ten katılan firmaların stant büyüklüğü ise Türkiye için kullanılan alanın yüzde 71,5'ine karşılık gelmektedir. Fuar sadece sektörümüz için değil ülkemizin tanıtımı için de büyük önem taşıyor. Fuarın bütün halı firmalarımız için başarılı geçmesini diliyor, Valimize, bizleri uğurlamaya geldiği için de teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA