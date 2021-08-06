Gaziantep Ticaret Borsası ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
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Gaziantep Ticaret Borsası ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Borsası ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

GTB'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır video konferans sistemiyle gerçekleştirilen meclis toplantıları, ağustos ayında alınan tedbirlerle birlikte yüz yüze yapıldı.

Meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen orman yangınlarından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileğinde bulunan Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Yeşil vatanımızın farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları millet olarak hepimizi tarifi mümkün olmayan derin üzüntülere sevk etti. Sadece ormanlarımız değil aynı zamanda ciğerlerimiz ve içimiz de yandı. Ege ve Akdeniz bölgelerimizde yüzlerce farklı noktada yaşanan orman yangınlarına müdahale esnasında yaralanan ve zarar gören tüm bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, doğal mirasımız ormanlarımız ve içinde barındırdığı tüm canlı hayat için üzüntülerimi paylaşıyorum. Felaketten zarar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırılması noktasında devletimizin ve çatı kuruluşumuz TOBB'un başlattığı kampanyalara üyelerimizle birlikte destek vereceğimizi belirtmek istiyorum."

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede yenilenebilir enerjinin önemli olduğunu belirterek "Ülkemiz coğrafi konumu itibarıyla yenilenebilir enerji kaynakları açısından önemli bir potansiyel barındırmakta ve bu potansiyeli mutlaka en güçlü şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Enerji günümüz dünyasında artık ülkelerin en önemli sorunlarının başında gelmekte." ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısında ayrıca borsanın temmuz ayı faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgiler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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