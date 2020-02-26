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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 160 liradan satıldı.

26.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:50
Gaziantep Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 160 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş iç)Kg139,00139,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg160,00160,00
Badem (iç)Kg59,0060,00
Badem (acı iç) Kg33,0033,00
Kırmızı biber (pul)Kg17,6017,75
BuğdayKg1,601,65
Mısır Kg1,301,30
Bulgur (pilavlık)Kg2,802,83

Kaynak: AA

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