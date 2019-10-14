Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 144 liradan satıldı.

14.10.2019 15:30
Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 144 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 49,23 49,80
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg 47,50 47,50
Antep fıstığı (boz iç)Kg144,00 144,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg 53,25 53,25
Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg 62,50 63,00
Karışık çerez Kg 40,3049,63
Ceviz içi Kg 40,54 60,39
Ceviz (kabuklu-kuru)Kg 20,00 28,71
Badem içi ekstra (tatlı)Kg 71,0075,00
Badem içi (tatlı)Kg 50,0059,69
Fındık içi Kg 34,0042,13

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et