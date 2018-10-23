Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 75 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|75,00
|75,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|96,00
|110,00
|Antep fıstığı (yeşil iç-soyulmuş)
|Kg
|170,20
|170,20
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|38,00
|45,00
|Siirt fıstığı (çıklak-kavlak)
|Kg
|57,00
|57,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,62
|2,72
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,50
|2,50
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|1,93
|1,93
|Dana eti (karkas)
|Kg
|26,14
|26,59
|Buğday
|Kg
|1,10
|1,35
|Arpa
|Kg
|1,04
|1,04