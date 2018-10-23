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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 75 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 75,00 75,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg96,00 110,00
Antep fıstığı (yeşil iç-soyulmuş)Kg170,20 170,20
Antep fıstığı (kavlak)Kg38,0045,00
Siirt fıstığı (çıklak-kavlak)Kg57,00 57,00
Nohut (naturel)Kg 2,622,72
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,502,50
Bulgur (köftelik)Kg1,93 1,93
Dana eti (karkas)Kg26,14 26,59
Buğday Kg1,10 1,35
Arpa Kg1,04 1,04

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