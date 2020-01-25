Gaziantep'ten, Elazığ'a sağlık ve arama kurtarma ekipleri gönderildi
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Gaziantep'ten, Elazığ'a sağlık ve arama kurtarma ekipleri gönderildi

Gaziantep'ten, 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ'a UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ile iş makineleri gönderildi.

25.01.2020 02:40 | Son Güncelleme: 25.01.2020 02:40
Gaziantep'ten, Elazığ'a sağlık ve arama kurtarma ekipleri gönderildi

'ten, 6,8 büyüklüğündeki nedeniyle 'a UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ile iş makineleri gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin hızlı şekilde organize oldukları belirtildi.

Deprem bölgesi Elazığ'a, Gaziantep'ten 11 araç ile 42 personelin hareket ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD Arama ve Kurtarma 1 araç 5 personel, itfaiye 3 araç 9 personel, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 1 araç 8 personel, İl Sağlık Müdürlüğü 2 UMKE aracı, 3 ambulans, 1 mobil araç ve 20 personel olmak üzere deprem bölgesine sevk edilmiştir."

Kaynak: AA
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