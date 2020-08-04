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Gaziantep temmuz ihracatında 5. sırada

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, kentin temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artışla 728 milyon 793 bin dolarlık ihracata imza atarak 5. sırada yer aldığını bildirdi.

Gaziantep temmuz ihracatında 5. sırada
04.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:36

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, kentin temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artışla 728 milyon 793 bin dolarlık ihracata imza atarak 5. sırada yer aldığını bildirdi.

Ünverdi, yazılı açıklamasında temmuz ayındaki ihracat rakamının kent için rekor niteliği taşıdığını belirten Ünverdi, "Gaziantep, 728 milyon 793 bin dolarlık ihracatla aylık bazda bugüne kadarki en yüksek ihracat değerine ulaştı. Temmuz ayında ihracatını en fazla artıran il olduk." ifadelerini kullandı.

Salgının etkisiyle dış pazarda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Gaziantep'in hızla normalleştiğini aktaran Ünvedi, şunları kaydetti:

"Gaziantep, aylık ihracatta 5. sırada, dönemlik ihracatta ise 6. sırada yer aldı. Bu zorlu süreçte bu rakamların elde edilmesini sağlayan tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyor, yürekten kutluyorum. Gaziantep olarak ülkemiz için çalışıyor, sanayicilerimizle, üreticilerimizle gurur duyuyoruz. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla salgına karşı tedbirlerimizi alarak çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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